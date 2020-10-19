بمشاركة 20 فرقة.. التفاصيل الكاملة للدورة الـ 13 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد

عقد الفنان إنتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية ، وسهام يوسف المدير التنفيذى للمهرجان مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل بدءالمهرجان فى دورته الثالثة عشر( الإستثنائية) بالمجلس الأعلى للثقافة، برعاية د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع وزارتى السياحة والأثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.





يقام المهرجان تحت شعار(رسالة سلام الى العالم) لمواجهة الإرهاب والتطرف والعنف (وطن بلا حدود)، ويؤكد الفنان انتصار عبد الفتاح أن هذه الدورة استثنائية تأتى فى ظل الظروف التى تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع فرضتها علينا جائحة الكرونا، يُقام المهرجان فى الفترة من 22-29 أكتوبر الجارى على مسرح بئر يوسف بالقلعة، بمشاركة 20 فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك فرق من الكنائس المصرية، ضيف شرف المهرجان هذا العام دولة( لبنان) ، وشخصية المهرجان كوكب الشرق أم كلثوم وحديث الروح والهوية المصرية.





يكرم المهرجان أمير الشعراء أحمد شوقى المعروف "بنهج البوردة"، والفنانة الكبيرة فيروز وترانيم الميلاد، وأسم الراحل الشيخ محمد الفيومى شيخ المنشدين، يُعرض المهرجان فى القلعة، وقبة الغورى، المتحف القبطى" مجمع الأديان"الذى سيقام به فعاليات ملتقى الأديان"هنا نصلى معا" فى دورته الساسة".





وأضاف الفنان انتصار أنه سيقيم احتفالية كبرى تضم مجموعة كبيرة من الفرق المشاركة فى الختام 29 أكتوبر تزامنًا مع الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، كما يتضمن المهرجان إقامة سوق شعبى لعرض منتجات الحرف التقليدية والشعبية بالقلعة بمشاركة صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية والجمعيات الأهلية المستقلة.



