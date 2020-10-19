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فن

لا أراكم الله مكروها.. صفية العمري توجه رسالة شكر بعد وفاة شقيقها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:05 م
صفية العمري
صفية العمري
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة صفية العمري رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء في شقيقها.

و كتبت صفية العمري : شكرا لكل من قدم واجب العزاء في وفاة شقيقي رجل الاعمال عبد السلام العمري العزاء اقتصر علي الاسرة و المقربين فقط حرصا علي التباعد الاجتماعي و لمراعاة التدابير الاحترازية . جزاكم الله خيرا ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

و كانت قد أعلنت صفية العمرى عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عن وفاة شقيقها.

 وكتبت قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون اخويا الغالي في ذمة الله نسأل الله أن يتغمده برحمته".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفية العمرى فى الدراما التليفزيوينة المصرية هو الجزء السادس مسلسل "ليالى الحلمية "، والذى تم عرضه عام 2016 وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم إلهام شاهين وهشام سليم وسميرة عبد العزيز ومن إخراج مجدى أبو عميرة.

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.
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