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مرأة

فى اليوم العالمي له.. أبرز أعراض التهاب المفاصل

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:29 م
فى اليوم العالمي
فى اليوم العالمي له .. اليك ابرز اعراض التهاب المفاصل
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اسماء محمد
يعد ألم المفاصل من أكثر الأمراض التى يعاني منها كبار السن ولكن فى العقود الماضية تتطور الأمر ليشمل أيضا الأعمار الأقل سنا والشباب.

 في أطار الاحتفال باليوم العالمي له نعرض لكم أبرز أعراض التهاب المفاصل وفقا لما ذكره موقع "creakyjoints ".


1. الألم
الألم هو أبرز أعراض كل من هشاشة العظام والتهاب المفاصل ، لكنه ليس نفس الألم، ففي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى الشعور به أكثر عند الراحة ، ولا يزداد سوءًا عن طريق الاستخدام، وقد يشعر الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالتعب والمرالض بشكل عام من المرض ، لكن أعراض التهاب المفاصل عادة ما تكون موضعية - تقتصر على الألم في المفاصل وحولها.

2. تصلب
غالبًا ما يتم الشعور بتصلب التهاب المفاصل بعد الخمول ، ويمكن عادةً تخفيفه عن طريق شد المنطقة المصابة أو تحريكها برفق.

3. تورم خفيف
في حالة هشاشة العظام ، قد تشعر المفاصل بألم وألم ، لكنها قد لا تبدو منتفخة جدًا أو تشعر بالدفء على عكس الطريقة التي تتأثر بها المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. قد يكون هناك مزيد من التورم بعد النشاط البدني ، ومزيد من التورم كلما أصبحت الحالة أكثر تقدمًا.

4. نتوءات العظام
قد تتراكم أجزاء إضافية من العظام حول المفاصل المصابة في هشاشة العظام ، مما يجعل أطراف الأصابع تبدو مشوهة إلى حد ما ، على سبيل المثال ، أو تجعل قاعدة إصبع القدم الكبيرة تبدو أكبر.

5. انخفاض المرونة
قد يكون للمفاصل المصابة بالفصال العظمي نطاق حركي منخفض ، مما قد يضر بالحركة. يجعل الفصال العظمي في الوركين من الصعب الانحناء. 

6. بداية بطيئة
يتطور التهاب المفاصل ببطء شديد ، بشكل عام على مدى سنوات عديدة. من ناحية أخرى ، يمكن أن يتطور التهاب المفاصل الروماتويدي بسرعة نسبيًا - على مدار أسابيع أو شهور.

7. أصوات النقر أو الطقطقة
إن النقر أو الطقطقة التي قد يسمعها الأشخاص عند تحريك المفاصل المصابة بالفصال العظمي هي أصوات احتكاك العظام معًا بدون غضروف كافٍ لتثبيتها.

8. الموقع في اليد
تعتبر اليدين موقعًا شائعًا لكل من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي ، لكن الحالات تميل إلى استهداف المفاصل المختلفة في اليدين. 
9. عدم التماثل
من الشائع أن يصيب التهاب المفاصل العظمي مفصلًا على جانب واحد فقط من الجسم ، مثل الركبة اليسرى بدلًا من الركبة اليمنى (أو العكس). في التهاب المفاصل الروماتويدي ، يصيب المرض جانبي الجسم بشكل متماثل ، خاصةً عندما يصبح أكثر تقدمًا.

10. نتائج معملية طبيعية
عادةً ما يتم تشخيص هشاشة العظام بناءً على الفحص البدني والأشعة السينية. لا توجد شذوذات محددة في اختبار الدم مرتبطة بهشاشة العظام.
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