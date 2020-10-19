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رياضة

تعرف على تفاصيل بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يستعد الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، لتنظيم بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف للمسافات القصيرة والمياه المفتوحة للموسم الرياضى 2020 /2021 طبقا للمواعيد الآتية:

للمراحل السنية (11-12-13 سنه ) بحمام سباحة المركز الأوليمبي للقوات المسلحة بالإسكندرية ومركز تدريب المنتخبات بالإسكندرية خلال الفترة من 4 نوفمبر وحتى 8 من نفس الشهر.

وتقام بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف للمسافات القصيرة والمياة المفتوحة المرحلة الثانية للأعمار (15-17 - 19 سنة - عمومي) بحمام سباحة المدينة الرياضية بشرم الشيخ وخليج شرم الميه خلال الفترة من 11 نوفمبر المقبل وحتى 15 من نفس الشهر.

على صعيد آخر نجح الاتحاد المصري للغوص والانقاذ في تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينس ريكورد العالمية لأكبر كلمة سلام فى العالم تحت رعاية معالي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أرض مدينة الإسماعيلية الشهر الماضي.

كما تبنى الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي إطلاق مبادرة مصر بلا غرقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خاصة وأن هذه المبادرة تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية التى تهتم بكل مايخص صحة وأمن المواطن المصري.

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