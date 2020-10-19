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منوعات

رفض مصافحة امرأة.. ألمانيا تحرم مسلما لبنانيا من الحصول على جنسيتها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:17 م
مصافحة
مصافحة
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أماني إبراهيم
شاب لبناني عاش في ألمانيا لمدة تزيد عن 13 عاما، ولسبب غريب حرم للأبد من حصوله على الجنسية الألمانية بقرار من المحكمة.

ترجع القصة إلى رفض الطبيب اللبناني صاحب الـ 39 عاما - لم يذكر اسمه - مصافحة امرأة أعطته شهادته،  ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان على وشك أن يصبح ألمانيا بعد أن عاش في المانيا فترة تزيد عن 13 عاما.
وأكمل الطبيب دراسته الطبية في ألمانيا، واجتاز اختبارات الحصول على الجنسية بدرجة عالية، لكنه فشل في الخطوة الأخيرة، عندما رفض مصافحة الموظفة في عام 2015، مما دفع السلطات الألمانية إلى حرمانه من الجنسية.

وبعد خمس سنوات من هذه الواقعة، ايدت المحكمة القرار قائلة أن عادات وأصول الرجل اللبناني المسلم تتعارض مع اندماجه في المجتمع الألماني،

 وكانقال بيب اللبنانى قد انتقل إلى ألماني في عام 2002، وعاش هناك بشكل قانون منذ ذلك الوقت، وتزوج امرأة من أصول سورية قبل 10 سنوات. وبدا طلبه للحصول على الجنسية في عام 2012.

ووقع خلالها أوراقا تفيد بنبذ التطرف، ولكن عدم مصافحة السيدة جعلت المحكمةتحكم بأن ذلك يتعارض مع ما ينص عليه الدستور للمساواة بين الرجل والمرأة، وفسرت المحكمة قرارها بأن للمصافحة جذور عميقة في الثقافة الغربية، وأنها من الطقوس الشائعة للوداع.
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