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أكبر لاعب كرة مصرى .. بهادر يحقق إنجازا جديدا فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية .. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:20 م
بهادر
بهادر
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إبراهيم القادري
قال عز الدين بهادر أكبر لاعب كرة قدم في العالم، إن تسجيله في الاتحاد المصري لكرة القدم وتحقيقه رقما قياسيا في جينيس تسبب في سعادته، مؤكدا انه يحب الرياضة منذ صغره .

وأضاف بهادر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن كل يوم أقوم بعمل التدريبات الرياضية، لافتا إلى أن حياته تميل إلى الطابع الشبابي مهما تقدم في السن، ووجد أنه لديه الفرصة ليقوم بالمنافسة على الأرقام في موسوعة جينيس.

وأوضح بهادر:  قمت بالتدريب وقمت بإرسال فيديو الموسوعة وبعد ذلك قاموا بالرد علي .

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن حصول مصر على رقم قياسي عالمي جديد بموسوعة جينيس ريكور العالمية بتسجيل أكبر لاعب مصري فى كرة القدم على مستوى العالم بالموسوعة "المهندس/ عز الدين بهادر" والذي يبلغ من العمر 75 عامًا كأكبر لاعب في العالم بعد أن أنهي الاتحاد المصري لكرة القدم إجراءات تسجيله في يناير الماضي إثر تعاقد نادي 6 أكتوبر بالدرجة الثالثة معه.

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