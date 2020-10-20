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مريم الخشت تروي قصة صعودها: بحب أعمال الحقب الزمنية القديمة.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:38 ص
الفنانة مريم الخشت
الفنانة مريم الخشت
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محمود محسن
أكدت الفنانة مريم الخشت،  أنها سعيدة بالدور الذى قدمته في مسلسل "ليالى أوجينى"، وأنها تحب أعمال الحقب الزمنية القديمة .

وأضافت الخشت خلال لقاء لها ببرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc  أنها خريجة فنون جميلة واستمرت سنة تمثل مسرح مستقل إلى ما جاءها مسلسل "لا تطفئ الشمس" ووافقت عليه على الفور بسبب الأبطال المشاركين في العمل والمخرج.

وتابعت الفنانة مريم الخشت  أنها شاركت الفنانة دينا الشربينى في عملين وهما "زى الشمس" ومسلسل "لعبة النسيان"، مؤكدة أنها تعمل على التركيز خلال الفترة المقبلة بتقديم أدوار مهمة للجمهور.

وكانت الفنانة الشابة مريم الخشت تجربة جديدة من نوعها خارج الوسط الفني، واتجهت إلى إلقاء الشعر لترجمة عامية مصرية لأول مرة لمسرحية "حلم ليلة منتصف صيف" لشكسبير بقيادة المايسترو ناير ناجي على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية. 

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