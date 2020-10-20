خلال رحلة صيد .. صياد يجد نفسه في مواجهة محتدمة مع تمساح "صور"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظة التي وجد فيها صياد عاثر الحظ نفسه في مواجهة محتدمة مع تمساح خلال رحلة روتينية لصيد الأسماك في ولاية "الإقليم الشمالي" الأسترالية، حيث فوجئ عند سحب صنارته بأن التمساح كان متشبثًا بها بقوة.





يشار إلى أن هذه اللقطات نُشرت نهاية الأسبوع الماضي عبر إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، حيث حصدت آلاف المشاهدات والمشاركات في غضون بضعة أيام.









وقال الصياد الذي ظهر في اللقطات المرفقة، ويُدعى "ترينت دي وي"، في تصريحات للنسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل" إنه من الممكن اصطياد مثل هذه الحيوانات عن طريق الخطأ، لكن التمساح الذي علق في صنارته بدا متشبثًا بالطعم بشدة، ولم يكن من السهل التخلص منه على الإطلاق.





وتابع "ترينت" مشيرًا إلى أنه وجد في تلك اللحظات أنه يتوجب عليه إما أن يصارع التمساح حتى تنكسر الصنارة أو يفلت خطاف صيد السمك ، لكنه أكد أن معدات الصيد التي كان يستخدمها ذات جودة عالية، وهو ما يشكل فارقًا كبيرًا خاصة عند مواجهة هذا النوع من المفاجآت خلال رحلات الصيد.





وأفاد الصياد بأنه واجه هذا الموقف الذي يحبس الأنفاس في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، خلال رحلة صيد برفقة مجموعة من أصدقائه في نهر "فيكتوريا"، وقد قام خلال هذه الرحلة أيضًا بصيد عددًا من أسماك "الباراموندي" كبيرة الحجم







