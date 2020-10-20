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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يبدأ رحلة استعادة الهيبة المفقودة بمواجهة فرينكفاروزي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يستهل فريق برشلونة الإسباني مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء،في تمام التاسعة مساء، بمواجهة فرينكفاروزي المجري، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات.

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه رونالدو كومان، لتحقيق فوز عريض في مباراة اليوم، لتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا مبكرا.

ويطمح برشلونة في استعادة هيبته المفقودة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخروج من المسابقة الموسم الماضي بفضيحة، عقب الهزيمة من بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، في الدور ربع النهائي الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتسببت كارثة لشبونة في إقالة كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، من منصبه، وتعيين رونالد كومان خلفا له.

وقاد كومان برشلونة في 4 مباريات في مسابقة الدوري هذا الموسم، فاز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وخسر آخر.

في المقابل يطمح فرينكفاروزي " المغمور أوروبيا" في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بخطف نتيجة إيجابية من البلوجرانا في مباراة اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا يوفنتوس مع دينامو كييف في تمام السابعة إلا 5 دقائق مساء.

يذكر أن فريق بابرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة النهائية.






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