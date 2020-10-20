من أسوان.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لها.
وعلقت رانيا يوسف قائلة: "مدينة من أجمل المدن المصريه وأهلها معروفين باحلي ناس وأطيب ناس عرفتوا أنا فين ؟".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
صباح الورد - منورة يا رانيا - قمر - ربنا يحميكى - مشاء الله - الجميلة
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وأخر مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.