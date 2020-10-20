طريق العالم الجديد.. اجماع موسكو

هاك تنافس نموذجى بين إجماع موسكو وإجماع واشنطن: تميل واشنطون الى التجاره الحره بينما تشرع موسكو الحمائبه والاكتفاء الذاتى ، يستهدف واشنطون الى تويج الأعمال التجارية الخاصة المستقلة عن الحكومة ، تسعى لتحقيق الربح فقط بينما تهدف موسكو الى مشاركه الشركات شبه التجارية المملوكة للدولة في صفقات شاملة بما في ذلك صفقات التجارة والطاقة والأسلحة، تسعى واشنطون الى الديمقراطية مع التصويت الفردي باعتبارها حقوق مقدسة بينما تسعى موسكو الديمقراطية المدارة مع التوازن بين الأصوات الفردية ومصالح الدولة، توسس واشنطون حرية الصحافة والحق في الاحتجاج بينما توسس موسكو الصحافة المدارة ، الحق المقيد في الاحتجاج، القيمه العليا لواشنطون هى خلق عالم أحادي القطب مع الولايات المتحدة كشرطي عالمي بينما القيمه العليا لمومسكو هى بناء عالم متعدد الأقطاب حيث تتخذ الأمم المتحدة ومجموعة العشرين قرارات جماعية، الحركيه الاساسيه تنبع من قوه الولايات المتحدة باعتبارها القوة المهيمنة المحتملة على العالم وتتصرف وفقًا لمصالحها أولًا بينما ينبع قوه موسكو القدره على زعزعة استقرار النظام الدولي الموجود وتقويض الديمقراطية وإعادة بناء اتوقراطيه عالميه، اعتراف واشنطون ان الفساد سيء ، ولكن إضفاء الطابع المؤسسي على الضغط المقنن بينما يعترف موسكو بان الفساد سيء ، لكن استخدام الفساد يستخدم كأداة سياسية. ورجال الأعمال الروس في "توافق موسكو" عادوا مستثمرو الأسهم فى سوق الأسهم الروسية في عام 2019 ، وهو كان الأفضل أداءً في العالم. كسر مؤشر RTS أعلى مستوياته في خمس سنوات في الربع الأول من 2019، إلى أن شكلت عمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة في نهاية فبراير 2020 . ومنذ أن افتتحت ايكيا أول متجر لها في روسيا في عام 2008 ، تواصل الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات الموجودة بالفعل في روسيا إعادة استثمار كل ما يصنعه الروس حيث صارت الأعمال التجارية مربحة للغاية. قال فينسينت جنتيل ، الرئيس التنفيذي لسلسلة فرنسية رائدة في مجال الأعمال اليدوية (DIY) ، ليروي ميرلين ، لـ (بي إن إي) في عام 2016 في خضم فترة ركود في ذلك الوقت: "روسيا منجم ذهب" . ولا يقترح أي من أعضاء "توافق موسكو" أن روسيا قد أصلحت جميع مشكلاتها ، لكن تركيزهم ينصب على الديناميكية وليس على المستوى الذي تعيشه الدولة. بفضل الحصافة الشديدة في سياسة الاقتصاد الكلي ، أصبحت البلاد أكثر استقرارًا والدعم الذي تكسبه الحكومة من صادرات المواد الخام يعني أن الأموال تُستثمر باستمرار في البنية التحتية .





للحكم الاوتقراطى أسباب متعددة ، معظمها يتعلق بالسياسة الداخلية والعوامل التاريخية والثقافية. لكن ربما تلعب البيئة الدولية والإقليمية دورًا. عبر أوراسيا ، تتضافر الدول الاستبدادية بشكل متزايد لمقاومة القيم الليبرالية والمبادرات المؤيدة للديمقراطية. مجموعات مثل منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا (CSTO) " . تلعب المنظمات والمؤسسات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون دورًا مهمًا في دعم الحكومات غير الديمقراطية في المنطقة ، من خلال الاتفاقيات القانونية مثل الآليات المتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب أو إجراءات تسليم المجرمين مثل معاهدة مينسك. ومع ذلك ، غالبًا ما تكون هذه الهيئات غير فعالة للغاية من الناحية الرسمية. توجد في الغالب كأجساد افتراضية ، تتميز بخطابات عالية الخطاب وقمم فخمة. هذه المؤسسات أكثر تأثيرًا كآليات تساعد على نشر الأفكار والمعايير غير الليبرالية وتساعد على تطوير رؤية عالمية مشتركة بين أعضائها. إلى جانب هذه المنظمات متعددة الأطراف ، تساهم مجموعة من القنوات الأخرى ، مثل وسائل الإعلام الروسية ومبادرات التعليم والتدريب ووسائل التواصل الاجتماعي والروابط المتعددة غير الرسمية بين الناس العاديين ، في حوار مشترك حول العالم والسياسة له تداعيات عميقة على التطورات السياسية في المنطقة. على الرغم من الاختلافات السياسية العديدة بين دول ما بعد الاتحاد السوفيتي ، يمكن تحديد الأفكار المشتركة حول النظام السياسي عبر المنطقة. في العديد من الدول ، تدعم هذه الأفكار نوعًا جديدًا من النظام ا الاوتقراطى الذي يتوق إلى المكانة الدولية ويحاكي بعض الأفكار الليبرالية ، ولكنه في جوهره توطيد لا يرحم للقوة السياسية والاقتصادية. دول مثل أذربيجان وروسيا وكازاخستان هي الإصدارات الأكثر تقدمًا لهذا النموذج السياسي ، لكن الأنظمة في طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وبيلاروسيا تشترك جميعها في بعض السمات المشتركة. على الرغم من أن القوى الإقليمية مثل روسيا والصين غالبًا ما تُتهم "بتصدير" أفكارها وقيمها .

عبر أوراسيا ، تتضافر الدول الاوتقراطيه بشكل متزايد لمقاومة القيم الليبرالية . نتيجة لذلك ، في عالم ما بعد الاتحاد السوفيتي ، من الأصح الحديث عن نوع من "توافق موسكو" ، وجهة نظر مشتركة بين النخب حول الكيفية التي يجب أن تُحكم بها دول ما بعد الاتحاد السوفيتي وكيف يجب أن تبدو الدولة الحديثة. وهذا يعطي القادة في المنطقة لغة مشتركة ورؤية مشتركة للعالم . هذه عملية مختلفة تمامًا عن الترويج النشط لأيديولوجية ، مثل رعاية موسكو لمرة واحدة للماركسية اللينينية أو الترويج الغربي للديمقراطية. روج القادة الروس لفكرة حملة أيديولوجية جديدة ، مع روسيا كمركز جديد لـ "الأممية المحافظة".





لكن حتى الآن كانت هذه الجهود هامشية ولها صدى محدود في دول ما بعد الاتحاد السوفياتي الأخرى. ما يسميه ألكسندر موروزوف "الحد الأقصى من بوتين العالم المحيط" - تصدير القيم الاجتماعية والسياسية المحافظة من خلال أحداث مثل منتدى المحافظين الروسي الدولي في عام 2015 - لم يتطور حتى الآن إلى حملة أيديولوجية متماسكة ، ولكنه يظل إعلانًا بالأحرى النقد المخصص وغير المكتمل من قبل السياسيين الروس لـ "التعددية الثقافية" وحقوق المثليين و "الصواب السياسي" في أوروبا.

كان الأهم من ذلك هو صدى الافتراضات والقواعد التي غالبًا ما تكون غير معلن عنها والتي تُعلم النظام السياسي الروسي المعاصر ولها صدى - مرة أخرى ، وأحيانًا غير معترف به - في جميع أنحاء المنطقة. يجمع "توافق موسكو" بين: 1- نظرة إلى النظام السياسي الهوبيزي في الأساس ، والذي يروج لدولة قوية ونخبة سياسية هرمية كحصن ضد الفوضى ، وإخضاع جميع الجهات الفاعلة الأخرى للنظام السياسي ؛2 - شك عميق في النفوذ الغربي ، مصحوبًا ببحث مستمر عن الاحترام والمكانة والقبول الدوليين ؛ 3- وجهة نظر - مشتركة مع مكيافيلي - للجماهير على أنها "جاحرة ، متقلبة ، زائفة ، جبانة ، طامعة" ، عرضة للتلاعب من قبل وكالات الاستخبارات الغربية أو قادة المعارضة عديمي الضمير. 4- الالتزام بشعارات النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي ، والاندماج الكامل في النخبة المالية العالمية ، مع رفض السماح لاقتصاد سوق حقيقي بالتطور في الداخل. أنتجت هذه النظرة العالمية المتناقضة في كثير من الأحيان نموذجًا معينًا للاستبداد له صدى عالمي أوسع ويشكل تحديًا كبيرًا للديمقراطية الليبرالية. هنا ، أسلط الضوء على ست ميزات رئيسية للنموذج يتم مشاركتها في جميع أنحاء المنطقة.

في جميع هذه المجالات ، أثرت الدول والنخب وتعلمت من بعضها البعض ، وبذلك أنتجت نوعًا جديدًا من اوتقراطيه ما بعد الاتحاد السوفيتي. 1- القائد الحاكم- عندما تولى فلاديمير بوتين السلطة في روسيا عام 2000 ، كان تجسيدًا لفكرة أسطورية قديمة الطراز - الزعيم الفعال والحيوي الذي يمكنه التغلب على ضائقة البيروقراطية والصراع السياسي الداخلي لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية العميقة الجذور. أثبتت البرلمانات المجزأة والرؤساء الضعفاء أنهم غير قادرين على إدارة فوضى ما بعد الاتحاد السوفيتي. ليس من المستغرب أن يكون هناك دعم شعبي لنسخة محدثة من فكرة القائد المثالي التي لها جذور ثقافية وتاريخية عميقة في المنطقة. لقد أصبح هؤلاء القادة عناصر أساسية في النظام السياسي لدرجة أنهم يعتبرون الآن لا غنى عنهم. يمكن لهذه للأنظمة أن تكون جيدة في إدارة الأزمات السياسية أو بناء عواصم جديدة أو إدارة السياسة الخارجية. فهم أقل كفاءة في تحقيق ذلك النوع من التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدنيوية ، القائمة على المؤسسات القائمة على القواعد ، والتي تحدد الاستقرار على المدى الطويل. وهم فقراء جدًا في إدارة التغيير السياسي. بينما هم على قيد الحياة ، يصبح القادة تجسيدًا للنظام السياسي ، حتى في البلاد. أعلن نائب رئيس أركان بوتين فياتشيسلاف فولودين في عام 2015 أنه "لا توجد روسيا اليوم إذا لم يكن هناك بوتين" . ومع ذلك ، فإن مثل هذا الوضع له آثار واضحة على أي عملية خلافة. لا توجد خطة لخلافة القادة مثل إسلام كريموف في أوزبكستان أو نور سلطان نزارباييف في كازاخستان. 2- خلق البناء الاوتقراطى- لا يجب أن يولد القادة الأوتوقراطيون عظماء ، لأنه في واقع ما بعد الاتحاد السوفيتي ، يمكن خلق العظمة من خلال التغطية التلفزيونية الذكية ومبادرات العلاقات العامة. يضاعف الواقع ما بعد الحداثي أهمية المعلومات والإعلام لهؤلاء المستبدين الجدد. إنهم لا يرغبون فقط في قمع النقاد ، بل يرغبون أيضًا في إنتاج رواية إيجابية ليست مجرد دعاية حكومية ، ولكن يشاركها الكثير من السكان. قادت روسيا الطريق في الإنتاج الإعلامي ، باستخدام التلفزيون لخلق واقع جديد ، حيث - كما قال بيتر بوميرانتسيف - "لا شيء حقيقي وكل شيء ممكن" . أدت قيم الإنتاج العالية والقصص القوية والعرض القوي إلى تحويل التلفزيون الروسي إلى أحد الأصول الرئيسية للنظام. السيطرة على وسائل الإنتاج هي الخطوة الأولى. في روسيا ، انطوى ذلك على عملية تدريجية أجبر فيها المالكون على بيع محطات التلفزيون لرجال الأعمال الموالين للنظام أو لمؤسسات الدولة. هذه الآراء ليست من عمل وسائل الإعلام الروسية فقط ، لكنها تساهم في رؤية عالمية جماعية ، لا سيما فيما يتعلق بالشؤون الدولية. يعتبر التلفزيون الروسي مؤثرًا بشكل خاص في آسيا الوسطى ، حيث تُفضل تغطيته الإخبارية ووسائل الترفيه على القنوات المحلية. كما أنشأت روسيا منافذ جيدة التمويل لوكالتها الإخبارية سبوتنيك في دول الاتحاد السوفيتي السابق ، حيث طورت محتوى باللغة المحلية يعكس وجهة نظر روسية رسمية. إلى جانب هذه الجهود المدروسة ، كانت هناك هيمنة أقل وضوحًا لمحتوى اللغة الروسية في الفضاء الإلكتروني. 3- إدارة المجتمع المدني- يحتفظ السرد المناهض للغرب المنتشر في كل مكان في أوراسيا بمكانة خاصة للمنظمات غير الحكومية. لعبت فكرة المجتمع المدني دورًا مركزيًا في النماذج الغربية للتحول السياسي لجمهوريات ما بعد الاتحاد السوفيتي. كانت هذه السياسة ناجحة جزئيًا فقط: فشلت العديد من المنظمات غير الحكومية في ترسيخ جذورها في المجتمع ، ونقص التمويل المحلي جعلها تعتمد على المانحين الخارجيين.



