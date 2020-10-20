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رياضة

ظهور مميز لحسام غالي وزوجته بأحد الكافيهات.. شاهد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:12 م
حيام غالي و زوجته
حيام غالي و زوجته
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ندى فكرى
شارك نجم الأهلي السابق حسام غالي صورة جديدة له و ذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيدوهات "إنستجرام".

وظهر حسام غالي في الصورة مع زوجته بأحد الكافيهات.

يذكر أن أعلن الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء.

وتابع:" حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق أمال جماهير النادي".

واوصل:" حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية ".

وأتم :" حسام غالي قرر التواجد في مجلس إدارة الأهلي المقبلة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب .
ظهور مميز لحسام غالي وزوجته بأحد الكافيهات.. شاهد

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