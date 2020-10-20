AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ دمياط تتابع عمليات رد الشيء لأصله بالقرى .. صور

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:41 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
عقب افتتاح  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لمدرسة تل الكاشف الابتدائية المشتركة، بمركز الزرقا، قامت بالمرور على عمليات رد الشيء لأصله والتى تُجرى بمعرفة مديرية الطرق والنقل بطريق الكاشف الجديد - سيف الدين حتى مدخل عزبة عطا الله بتكلفة قدرها ٥.٧٥٠ مليون جنيه، حيث رافقها خلالها  طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل و أ. غريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا..

وأصدرت محافظ دمياط تعليماتها بتنفيذ تلك الأعمال وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية و الهندسية و الجدول الزمنى المحدد لها.

كما نوهت إلى أن هذه العملية تندرج ضمن أكبر خطة رد الشيء لأصله تقوم بها مديرية الطرق بمناطق مختلفة بالمحافظة بإعتمادات مالية تصل إلى ١٤ مليون جنيه.

وأعربت محافظ دمياط عن استيائها من عدم رد الشئ لاصلة وعدم رصف الطرق داخل القرية وشددت على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة رد الشيء لـ أصله.

أقرأ أيضا:

محافظ دمياط تتابع عمليات رد الشيء لأصله بالقرى .. صور
محافظ دمياط تتابع عمليات رد الشيء لأصله بالقرى .. صور
محافظ دمياط تتابع عمليات رد الشيء لأصله بالقرى .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مشروع رد الشيء لأصله في دمياط

خطة عاجلة لرفع كفاءة الطرق.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف شارع الجيش بمنوف

رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية .. محافظ المنوفية يتفقد أعمال إزالة طبقة أسفلتية قديمة بشارع الجيش .. ويؤكد: رصف 9 شوارع متفرقة بمدينة منوف بإجمالى مسطح 123 كم

تشمل 45 طريقا بأطوال 57 كيلو.. محافظ بني سويف: خطة رصف وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق تتكلف 124 مليون جنيه

محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف الطرق بمنوف ويؤكد متابعات دورية للوقوف على نسب التنفيذ

قبل موسم الشتاء.. 25 مليون جنيه فاتورة رصف طرق بدمياط

ترشيحاتنا

كورونا ينهي حياة مسافرة على طائرة.. كشف سبب وفاتها بعد 3 أشهر

سر علاقته بـ أبو إسماعيل.. اعترافات شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك: أنا سبت الجماعة في 2013

ضوابط لقصر الصلاة يغفل عنها البعض .. أمين الإفتاء يكشف عنها

بـ5 آلاف جنيه فقط.. احصل على حساب توفير بعائد تصاعدي من بنك SAIB

مدير الكلية الفنية العسكرية: نحن بصدد إنشاء قمرين صناعيين مصريين .. وخريج الكلية قادر على التعامل مع تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية

قرار غريب من فرج عامر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو على تيك توك.. أمريكية مهددة بالسجن 6 أشهر| ما القصة؟

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات تبرز أنوثة ميرنا نور الدين

لأول مرة ميتسوبيشي تطرح اوتلاندر 2022 mitsubishi outlander بمحرك نيسان.. صور