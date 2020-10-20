محافظ دمياط تتابع عمليات رد الشيء لأصله بالقرى .. صور

عقب افتتاح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، لمدرسة تل الكاشف الابتدائية المشتركة، بمركز الزرقا، قامت بالمرور على عمليات رد الشيء لأصله والتى تُجرى بمعرفة مديرية الطرق والنقل بطريق الكاشف الجديد - سيف الدين حتى مدخل عزبة عطا الله بتكلفة قدرها ٥.٧٥٠ مليون جنيه، حيث رافقها خلالها طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل و أ. غريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا..





وأصدرت محافظ دمياط تعليماتها بتنفيذ تلك الأعمال وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية و الهندسية و الجدول الزمنى المحدد لها.





كما نوهت إلى أن هذه العملية تندرج ضمن أكبر خطة رد الشيء لأصله تقوم بها مديرية الطرق بمناطق مختلفة بالمحافظة بإعتمادات مالية تصل إلى ١٤ مليون جنيه.





وأعربت محافظ دمياط عن استيائها من عدم رد الشئ لاصلة وعدم رصف الطرق داخل القرية وشددت على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة رد الشيء لـ أصله.





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