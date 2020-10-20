محافظ مطروح: تقديم تيسيرات لإنهاء إجراءات التصالح بقرى حياة كريمة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المبادرة الخاصة بتقديم تيسيرات لإجراءات التصالح على مخالفات البناء للاسرة الفقيرة بقرى حياة كريمة بحضور المهندس حسين السنيني المنسق العام لمبادرة حياة كريمه بمطروح والمهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان والمهندس خالد عبد الله عيسى نقيب المهندسين.









وأكد المحافظ أنه سيتم تقديم تيسيرات لأهالي تلك القرى فى اجراءات التصالح على مخالفات البناء لتقنين اوضاعهم وتحقيق الاستقرار لهم مع بحث رسوم شهادة الصلاحية.





من ناحية اخرى تواصل لجنة التنمية المحلية لتيسير اجراءات التصالح للأسر الفقيرة بقرى مبادرة حياة كريمة اعمالها الميدانية بالقرى ولقاء عدد من الاهالى بتلك القرى والتى استمرت لمدة أسبوع وبدأت بلقاء أهالى قرية السلام بمدينة الحمام ثم زاوية العوامة وسيدى شبيب وفوكه بمركز الضبعة وأبو مزهود وشماس بمركز برانى، كشوك عميرة وحلازين بمركز مطروح ،وقريتي بهى الدين والمراقى بمركز سيوة.





وهدفت اللقاءات إلى حث المواطنين على سرعة التقدم فى إجراءات التصالح على المباني بالقرى وتوعيتهم حيث ستقوم مؤسسة صناع الخير بمساعدة الأهالي غير القادرين والاسر الفقيرة فى سداد رسوم التصالح بقرى حياة كريمة وذلك بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



