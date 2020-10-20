AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم حسن: نأمل في استعادة مكانة الاتحاد الطبيعية.. وشرط وحيد لبقاء أي لاعب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:03 م
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
Advertisements
حسام الحارتي - عدسة أشرف العمدة
أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أنه يأمل في عودة زعيم الثغر إلى مكانته الطبيعية من جديد.

وأضاف إبراهيم حسن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النادي لتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن، أنه سيتم تقديم كافة التدعيمات من أجل تحقيق البطولات.

وتابع أن التزام اللاعبين يتوقف على تواجدهم داخل الفريق، وسنقوم بإبرام بعض الصفقات لتدعيم الفريق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لقيادة الاتحاد السكندري كالتالي:
حسام حسن مديرا فنيا .
إبراهيم حسن مديرا للكرة .
طارق سليمان مدربا عام .
حسن مصطفي مدربا .
عماد المندوه مدربا للحراس.
د. محمد عنان طبيب الفريق .
 وليد بدر مديرا اداريا.
سمير محجوب وأحمد متولي إداريان.
 محمد عبد الفتاح أخصائي تأهيل.
 اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين "مدلكين".
وقرر مسئولو الاتحاد السكندري تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، رئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اصطدامه مع أحمد فتحي .. جراحة تجميل في أنف محمود رزق مدافع الاتحاد

حسام حسن يعلن عن الجهاز المعاون في قيادة الاتحاد السكندري

عقب الهزيمة من الإنتاج| حسام حسن يتولى رسميًا القيادة الفنية لـ الاتحاد السكندري

مصيلحي يعتمد الجهاز المعاون لـ حسام حسن.. ويعين عمرو الأشلم رئيسا للجهاز الطبي

بعد توليه مهمة تدريبه .. حسام حسن يناقش أبرز ملفات الاتحاد السكندري قبل لقاء اللاعبين

بقيادة حسام حسن.. الاتحاد السكندري يقدم الجهاز الفني الجديد في مؤتمر صحفي الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزير التعليم: لا يمكن إتاحة حصص قناة مدرستنا على يوتيوب لهذا السبب

هل يجوز الاقتراض لسداد الديون؟

بعد ما قلبت السوشيال ميديا.. شاهد أحدث ظهور للراقصة البرازيلية

استعدادا لمواجهة الأهلي.. بعثة الوداد المغربي تصل إلى مطار القاهرة

الرجاء المغربي يعقد اجتماعا طارئا بعد إصابة 8 لاعبين بـ كورونا

السيسي يبحث هاتفيًا مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز العلاقات ودعم الشراكة بين البلدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات

سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور

في يومه العالمي.. هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام