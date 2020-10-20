إبراهيم حسن: نأمل في استعادة مكانة الاتحاد الطبيعية.. وشرط وحيد لبقاء أي لاعب

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أنه يأمل في عودة زعيم الثغر إلى مكانته الطبيعية من جديد.





وأضاف إبراهيم حسن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النادي لتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن، أنه سيتم تقديم كافة التدعيمات من أجل تحقيق البطولات.





وتابع أن التزام اللاعبين يتوقف على تواجدهم داخل الفريق، وسنقوم بإبرام بعض الصفقات لتدعيم الفريق.





وجاء تشكيل الجهاز الفني لقيادة الاتحاد السكندري كالتالي:

حسام حسن مديرا فنيا .

إبراهيم حسن مديرا للكرة .

طارق سليمان مدربا عام .

حسن مصطفي مدربا .

عماد المندوه مدربا للحراس.

د. محمد عنان طبيب الفريق .

وليد بدر مديرا اداريا.

سمير محجوب وأحمد متولي إداريان.

محمد عبد الفتاح أخصائي تأهيل.

اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين "مدلكين".

وقرر مسئولو الاتحاد السكندري تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، رئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي.