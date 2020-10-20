المقاولون العرب يجري "رابيد تيست" قبل مواجهة الاتحاد في كأس مصر

خضع الفريق الأول لكرة القدم، بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، اليوم الثلاثاء، لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.









ويطمح ذئاب الجبل لمواصلة مفاجآت الموسم الجارى وتحقيق انجاز جديد فى "كأس المفاجآت"، خاصة بعد العروض القوية التى قدموها فى الدورى العام.









وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أقاموا ممرا شرفيا على ملعب الفريق بالجبل الأخضر، لاستقبال الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، قبل مران الفريق، وذلك بعد الانجاز التاريخى الذى حققه المقاولون فى الموسم الجارى بعد تأكد حسم المربع الذهبى ليضمن الفريق المشاركة فى كأس الكونفدرالية بعد غياب طويل عن المشاركة الأفريقية.









وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى.