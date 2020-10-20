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رياضة

تشكيلة فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:17 م
مباراة مان يونايتد
مباراة مان يونايتد وباريس سان جيرمان - أرشيفية
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مجدي سلامة
أعلن فريقا مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ، تشكيلة المباراة التي ستجمعهما في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.


وجاء تشكيل صاحب الأرض ( باريس سان جيرمان) كالتالي:

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفاع: فلورينزي - ديللو - كيمبمبي - كورزوا

خط الوسط : جاي - دانيلو - هيريرا

خط الهجوم: دي ماريا - إمبابي - نيمار


بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:.

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع : بيساكا - لونديلوف - شاو - توانزيبي

خط الوسط : برونو - فيريد - تيليس - مكتوميناي

خط الهجوم : راشفورد - مارسيال

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