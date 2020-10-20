تشكيلة فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال

أعلن فريقا مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ، تشكيلة المباراة التي ستجمعهما في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل صاحب الأرض ( باريس سان جيرمان) كالتالي:
حراسة المرمى : نافاس
خط الدفاع: فلورينزي - ديللو - كيمبمبي - كورزوا
خط الوسط : جاي - دانيلو - هيريرا
خط الهجوم: دي ماريا - إمبابي - نيمار
بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:.
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع : بيساكا - لونديلوف - شاو - توانزيبي
خط الوسط : برونو - فيريد - تيليس - مكتوميناي
خط الهجوم : راشفورد - مارسيال