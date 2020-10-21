هاتف OnePlus 8T يحقق 30 مليون دولار مبيعات خلال أول 10 دقائق من طرحه وينفد من أسواق الصين

حقق هاتف OnePlus 8T من شركة وان بلس، والذى تم إطلاقه منذ أيام فى 15 أكتوبر الماضى، نجاحا ساحقا، حيث نجح فى تحقيق مبيعات تقترب من 30 مليون دولار أمريكى فى أول 10 دقائق من بيعه فى الصين، حيث وصل الهاتف إلى 100 مليون يوان صينى خلال الدقيقة الأولى فقط.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف OnePlus 8T تم إطلاقه فى الولايات المتحدة وأوروبا يوم الخميس الماضى، 15 أكتوبر، فيما تم طرحه للبيع فى الصين أمس، حيث شهد أكبر موقع للتسوق الإلكترونى طلبات هائلة على الهاتف حيث وصلت فى أول 10 دقائق إلى أكثر من 200 مليون يوان صينى أى ما يعادل حوالى 30 مليون دولار أمريكي.









ونفدت جميع الوحدات من هاتف OnePlus 8T والتى كانت موجودة فى الأسواق، ويضطر راغبى شراء الهاتف إلى الانتظار حتى بعد غد الخميس 22 أكتوبر حتى يتم طرح دفعة ثانية من الهاتف.





وجاء هاتف OnePlus 8T بشاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.55 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل، مع نسبة أبعاد 20:9. وهي تمتاز بدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتز والتي تطابق معدل هاتف 8 Pro، بالإضافة إلى دعم تقنية +HDR10.





وأتى هاتف OnePlus 8T، بأربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 والثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الرابعة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.





ويعمل هاتف OnePlus 8T ، بواسطة معالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 865، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة، كما يعمل بواجهة المستخدم OxygenOS 11 المرتكزة على نظام التشغيل Android 11 .





ويبلغ سعر هاتف OnePlus 8T، باللون الأخضر، والفضي، مقابل سعر يعادل 586 دولار أمريكي أي ما يعادل 9,167 جنيها مصريا لأصغر نسخة.



