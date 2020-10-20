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تكنولوجيا

لأول مرة .. التسريبات الكاملة لـ هاتف هواوي Mate 40 Pro قبل ساعات من إطلاقه

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
ظهور التسريبات الكاملة
ظهور التسريبات الكاملة لهواتف هواوى Mate 40 Pro
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ندى على

كشفت تسريبات للمرة الأولى، عن المواصفات الكاملة لهاتف  Huawei Mate 40 Pro من شركة هواوى الصينية، والذى سيتم إطلاقه بعد غد الخميس 22 أكتوبر، حيث سيكون الهاتف أكثر انحناء من هاتف P40 Pro. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Mate 40 Pro سيأتى بشاشة قياس 6.76 بوصة، وهى الأكبر فى السلسلة ، حيث ستكون أكثر وضوحًا مع كثافة بكسل تبلغ 456 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز

 

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أما كاميرات هاتف Mate 40 Pro فستكون 3 كاميرات خلفية الأساسية دقة 50 ميجابيكسل، بفتحة عدسة  f / 1.9 ، تسجل فيديو بدقة 8K، وستحتوي على فلاش LED مزدوج اللون، وكاميرتي دقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 1.8. و 12 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفى 13 ميجا بيكسل

 

وسيعمل هاتف Mate 40 Pro بمعالج من نوع Kirin 9000 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع نسختى  للذاكرة العشوائية وسعة التخزين الداخلية، 256/8 ، 256 /12 جيجا بايت، وسيكون التخزين قابلًا للتوسيع من خلال بطاقات ذاكرة Nano. 

 

وسيحتوى هاتف Mate 40 Pro على بطارية سعة 4400 مللى أمبير ، تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 65 واط، وكشفت تسريبات مصورة شكل وتصميم الهاتف، حيث ظهرت عدة صور للهاتف باللون الأسود

 

وفى وقت سابق، كشفت هواوي عن إطلاق نظام التشغيل التابع لها  HarmonyOS 2.0، حيث ستكون بعض هواتفها العاملة بواجهة المستخدم EMUI 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، قادرة على تثبيت نظام التشغيل الخاص بها، والذى سيكون بديلا لنظام أندرويد من شركة جوجل الامريكية، بعد حظر التعامل مع الشركة تجاريا منذ العام الماضى من قبل الإدارة الأمريكية وتوقيع العقوبات عليها

 


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