معسكر مغلق مبكر في الأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكرًا مغلقًا ابتداءً من غدٍ ‏الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏





ويخوض الأهلي مرانه في الخامسة عصر غدٍ على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن الجهاز ‏الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر يستمر لمدة 48 ساعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد.‏





ويجري الأهلي مسحة طبية غدًا على هامش المران، وفقًا للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم.‏





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت ‏الماضي على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم، بعد فترة راحة استمرت ‏يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.‏





وركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تدريبات فنية وخططية، ركز خلالها على بناء الهجمة والتحرك داخل منطقة الجزاء، والعمل على تصويب الأخطاء بشكل عملي ونظري من خلال الحديث المستمر مع اللاعبين أثناء المران.





ويجري الأهلي مسحة طبية غدًا على هامش مران الفريق وفقا للبروتوكول الطبي؛ استعدادا لمواجهة الوداد.





وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لجلسة مطولة مع اللاعبين داخل القاعة المخصصة للمحاضرات بالنادي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم ، طالب خلالها بإغلاق ملف مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب، والتركيز في لقاء العودة المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل.





وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن بعض الجوانب الفنية والخططية، وتصويب بعض الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب.

وشارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق في المران ابعد تعافيه من الآلام التي شعر بها عقب مباراة الذهاب أمام الوداد بالمغرب والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.





واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية «أفشة» من خلال الأشعة على الضلوع بعدما تعرض لكدمة خلال مشاركته في مباراة الوداد، كما أجرى أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها، وشارك اللاعب في مران اليوم بعد تحسن حالته وزوال الآلام التي اشتكى منها.





فيما أدي مروان محسن، لاعب الفريق برنامجا تأهيليا على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.





واشتكى مروان محسن من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وقام اللاعب بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.





وأنتظم محمود عبدالمنعم كهربا، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.





وشارك كهربا في مران اليوم بعد خضوعه لفحص طبي؛ للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.





وكان اللاعب قد اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الذهاب أمام الوداد.



