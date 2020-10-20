فتاة تتحدى الجميع بقيادتها توك توك لتعول عائلتها.. شاهد

خصص برنامج نبض مصر فقرة خاصة للحديث عن مشكلة فتاة مطلقة قامت بالعمل على توك توك لتعيل عائلتها.





قالت آية رجب سائقة توكتوك، إنها سيدة مطلقة منذ ثلاث سنوات ونصف ووالدتها كانت تعمل وبعد ذلك خرجت على المعاش، و فاتجهت لـ العمل على التوك للإنفاق على والدتها كبيرة السن وطفلتها الصغيرة التى تعانى من مشكلات صحية.





وأضافت سائقة توك توك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي ‏‏أن الفكرة جاءتها بعد أن عجزت عن توفير الأموال للإنفاق على أسرتها الصغيرة.





ولفت إلى أنها قامت بالحصول على التوك توك بنظام التقسيط، وكشفت أنها تواجه بعض المضايقات فى الشارع، ولكن فى الجانب الأخر تجد من يساعدها فى أزمتها بالكلمة الطيبة.





وأشارت إلى أنها مستمرة فى عملها للإنفاق على أسرتها، وتتمنى من يساعدها فى المشكلات التى تعانى منها وذلك من خلال توفير فرصة عمل فى أى مكان.







