AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فتاة تتحدى الجميع بقيادتها توك توك لتعول عائلتها.. شاهد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:30 م
توك توك
توك توك
Advertisements
البهي عمرو
خصص برنامج نبض مصر فقرة خاصة للحديث عن مشكلة فتاة مطلقة قامت بالعمل على توك توك لتعيل عائلتها.

قالت آية رجب سائقة توكتوك، إنها سيدة مطلقة منذ ثلاث سنوات ونصف ووالدتها كانت تعمل وبعد ذلك خرجت على المعاش، و فاتجهت لـ العمل على التوك للإنفاق على والدتها كبيرة السن وطفلتها الصغيرة التى تعانى من مشكلات صحية.  

وأضافت سائقة توك توك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم،  تقديم الإعلامي هشام البقلي ‏‏أن الفكرة جاءتها بعد أن عجزت عن توفير الأموال للإنفاق على أسرتها الصغيرة.

ولفت إلى أنها قامت بالحصول على التوك توك بنظام التقسيط، وكشفت أنها تواجه بعض المضايقات فى الشارع، ولكن فى الجانب الأخر تجد من يساعدها فى أزمتها بالكلمة الطيبة. 

وأشارت إلى أنها مستمرة فى عملها للإنفاق على أسرتها، وتتمنى من يساعدها فى المشكلات التى تعانى منها وذلك من خلال توفير فرصة عمل فى أى مكان.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عبد الصادق: الدولة فقدت 300 ألف فدان خلال الـ 35 عاما الأخيرة.. فيديو

طفلة من ذوي الهمم تصبح مصدر قوة وإلهام لأمها مريضة السرطان.. تفاصيل

التحقيق في واقعة قتل سائق توك توك على أيدي لصوص بالمحلة

والدة فتاة الدقهلية تزغرد على الهواء من فرحتها.. شاهد

هشام البقلي: مصر تتقدم خطوات في حل الأزمة الليبية.. فيديو

رحلة بين السماء والأرض وسط الأشواك.. بنت قنا تتحدى الصعاب بملابس الرجال لتسلق النخيل.. وتتمنى مقابلة الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

"الموسيقيين" تصفع حمو بيكا وتمنح عمر كمال وحسن شاكوش هدية | تفاصيل

لمدة 3 أيام.. الأرصاد تعلن موعد ذروة موجة الطقس السيئ ..فيديو

بعد خروجه من المستشفى.. وفاة متعاف من كورونا بسبب لونج كوفيد

رسالة تحذير من الوداد لـ الأهلي قبل لقاء الإياب بدوري أبطال إفريقيا

الاعتداء جنسيا على طفلة مصرية بألمانيا.. والقنصلية تتابع الواقعة

معندهمش ١٠ بيشجعوهم.. أحمد عيد يواصل سقطاته ويهين المقاولون العرب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة تحضير مملحات السمسم

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

مع تحذير الأرصاد.. 5 نصائح هامة لتجنب مخاطر الشبورة