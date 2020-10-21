مبروك عطية: من لا ينفق على أبنائه بعد الطلاق في جهنم ولو ذهب للحج كل عام.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، إن الرجل الذي طلق زوجته، ولم ينفق على الأبناء؛ فهو في جهنم، حتى لو صام الدهر كله، وحج كل عام.
وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن النبي الكريم يقول في في الحديث الشريف "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول".
وتابع: سُئل الإمام الغزالي عن رجل يفعل الذنب ويتوب، فقال له أحسنت، فكرر له السؤال بأنه يعود للذنب مرة أخرى، فأمره بالتوبة، وتكرر هذا أكثر من مرة، فلما سئل عن سبب أمره بالتوبة؛ فقال حتى لو مات وهو على التوبة؛ فيبعث على ما مات عليه بدلاً من أن يموت على ذنب.
وأشار إلى أن هذا القول ليس معناه أن نحث الناس على تكرار الذنب ثم يتوبوا في نهاية اليوم، فهذا ليس صحيحا، فالحديث عمّا حدث وكان، وليس عمّا هو آت في المستقبل.