مسعف وسائق يردان 147 ألف جنيه عثرا عليها أثناء نقل مصاب في حادث بالغردقة

عثر مسعف وسائق، بمرفق إسعاف البحر الأحمر، بقيادة الدكتور محمد غريب ، على مبلغ مالي قدره 147 ألف جنيه في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة رأس غارب، أثناء نقل مصاب من السيارة، وقام المسعف والسائق بتسليم المبلغ للشرطة؛ لتسليمه لأهلية المصاب.





وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، تلقت إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 40 بطريق غارب - الغردقة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتبين إصابة شخص يدعى محمود ناجى.





وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



