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رياضة

محدش هيقف معاك.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم مرتضى منصور بسبب تأجيل مباراة الرجاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:07 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على موافقة مرتضى منصور، على  طلب فريق الرجاء المغربي، بتأجيل مباراة عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك. 

وكتب احمد عيد عبد الملك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا "‏محدش هيسمي علينا اقسم بالله لو عكسنا الموقف ده محدش هيقف معاك و اقرب حاجة ماتش جينيراسيون الاتحاد الافريقي عاد الماتش، وبكرة تلاقي اللجنة الجميلة تقولك انت مريح طيب خد ماتش الكاس بقي وتاخد راحة قليلة و نضيع البطولة علشان احنا عندنا شهامة و الاتحاد الافريقي ده افشل اتحاد هو كمان".

وتجتمع  لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي، اليوم أو  غدا على الأكثر؛ لحسم موقف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، المقرر إقامتها يوم السبت القادم.

ومن المفترض أن يلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم السبت، على إستاد القاهرة ، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعطَّلت وزارة الصحة المغربية سفر فريق الرجاء غدًا، حتى يوم الثلاثاء القادم؛ بسبب إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا مما أدى إلى كون الفريق يمتلك 16 لاعبا فقط.

وتواصل صدى البلد مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" وقالت أحد المصادر داخله إن لجنة المسابقات ستجتمع غدًا أو بعد غد على الأكثر لحسم موقف المباراة النهائي .

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد عبر تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم، أن فريقه موافق على تأجيل المباراة؛ نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق المغربي.

وفاز نادي الزمالك على نظيره الرجاء المغربي بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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