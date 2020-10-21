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أخبار العالم

آبي أحمد يقر بوجود تحديات أمام سد النهضة.. وينتقد ملابس نواب البرلمان

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:51 ص
رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد
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قسم الخارجي
اعترف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بأن هناك تحديات تواجه مشروع سد النهضة، لكنه أكد ضرورة حلها، وقدرة بلاده على ذلك.

وقال "آبي أحمد"، في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، إن سد النهضة سيتطلب تمويلا أكبر في المستقبل، حيث يواجه عوائق من حيث التمويل والتقنيات الهندسية.

وأضاف آبي أن مشروع سد النهضة يجمع بين الفرص والتحديات، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي.

وتابع آبي أحمد "أولئك الذين يريدون إفشال مشروع سد النهضة العظيم؛ يشجعوننا على حمايته والاستمرار فيه".

وأكد المسؤول الإثيوبي أنه لا يجب صرف انتباه الشعب عن قضية سد النهضة، وأنه سيصبح أكثر إلحاحا في المستقبل.

وأشار خلال كلمته إلى أن التوترات الحدودية مع السودان، كان جزءاً من أهدافها؛ عرقلة مسار سد النهضة.

في سياق آخر، انتقد آبي أحمد، الملابس الفاخرة لنواب البرلمان، داعيا إياهم إلى ارتداء ملابس محلية الصنع.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن آبي أحمد قوله إن بدلته المصنعة محليا، أفضل من تلك المستوردة التي يرتديها نواب البرلمان.

وطالب رئيس الوزراء الإثيوبي نواب البرلمان بتقدير المنتجات المحلية، كما رد آبي خلال الجلسة على العديد من أسئلة النواب.

وتعقدت المفاوضات حول سد النهضة، بعد إنهاء إثيوبيا الملء الأولي دون تشاور مع مصر والسودان.

فيما تقدمت عضوة الكونجرس الأمريكي كارين باس بمشروع قرار يطالب الحكومة الإثيوبية باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان، واحترام حقوق الإنسان في ذلك البلد.

وقالت رئيس اللجنة الفرعية لإفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأمريكي إنها قلقة حيال الاضطرابات الأخيرة في إثيوبيا ومشاركة إدارة حكومة آبي أحمد في مفاوضات سد النهضة، وفقا لصحيفة "بلاك ستار".

ويدعو القرار لتشجيع الحكومة الأمريكية دور الاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف التوصل لحل منصف لجميع الأطراف.

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