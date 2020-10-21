AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب ملابسها.. نيرمين الفقي تتعرض لانتقادات شديدة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:33 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت نيرمين الفقي بفستان اسود مثير للجدل، كما خطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه، إلى جانب بعض اللمسات على شعرها. 

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "هو إيه دا معلش، بس الجمال مش انك تبيني جسمك، ربنا يهديكي ويهدينا، كلوا عند ربنا، انا شخصيا مش شايفة إن دا جمال، الجمال هو الجمال الداخلي"، و"طيب انتى عايزة الناس كلها تقول عليكى انتى جميلة وانتى جميلة فعلا بس بالبس دا ربنا هقولك ايه ربنا يهديكى ويهدينا جميعا" و"إنتى رفعتى أوى كده ليه". 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

اقرأ أيضاً:

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي تهنئ متابعيها بالعام الهجري الجديد

على البحر.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

نرمين الفقي: بدء عرض حلقات ما يطلبه المستمعون غدا

بملامح رقيقة.. نرمين الفقي تبرز أنوثتها في أحدث صورة

على البحر.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

بـ كاش مايوه .. شاهد نرمين الفقي على البحر

ترشيحاتنا

محدش هيقف معاك.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم مرتضى منصور بسبب تأجيل مباراة الرجاء

صدمة بعد فحص جثتها.. وفاة امرأة تثير الذعر على متن طائرة

وليد صلاح الدين: مباراة الزمالك والرجاء ستكون أصعب من الأهلي

الصحة: تسجيل 158 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

أكل في بيتي عيش وملح .. مجدى عبدالغني: موافق إن مصر كلها تهاجمني ما عدا شوبير.. فيديو

مش لازم تاخد اللقطة.. جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور لموافقته على تأجيل لقاء الرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين واحدة.. لحظة خروج مخلوق غريب من بطن سمكة قرش.. صور

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور

بورش تختبر ماكان porsche macan الكهربائية 2022 في ظروف طقس قاسية.. صور