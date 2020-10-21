بسبب ملابسها.. نيرمين الفقي تتعرض لانتقادات شديدة

شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وظهرت نيرمين الفقي بفستان اسود مثير للجدل، كما خطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه، إلى جانب بعض اللمسات على شعرها.





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "هو إيه دا معلش، بس الجمال مش انك تبيني جسمك، ربنا يهديكي ويهدينا، كلوا عند ربنا، انا شخصيا مش شايفة إن دا جمال، الجمال هو الجمال الداخلي"، و"طيب انتى عايزة الناس كلها تقول عليكى انتى جميلة وانتى جميلة فعلا بس بالبس دا ربنا هقولك ايه ربنا يهديكى ويهدينا جميعا" و"إنتى رفعتى أوى كده ليه".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".





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