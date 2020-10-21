أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:





الكانتلوب 6 جنيهات

العنب 14 جنيها

المشمش 25 جنيها

البلح 10 جنيهات









وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6 أعوام الماضية، حيث إن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30 و50٪ في معظم الأصناف.