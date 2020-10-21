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أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة ، اليوم الأربعاء 21-10 2020.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

ورق العنب 30 جنيهًا 
الكرنب 10 جنيهات 
الملوخية 7  جنيهات 
البامية 20 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الكانتلوب 6 جنيهات 
العنب 14 جنيها 
المشمش 25 جنيها 
البلح 10 جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6  أعوام الماضية، حيث إن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30 و50٪ في معظم الأصناف.
 
وأشار حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد طفرة كبرى خلال الفترة الماضية يشهد بها العاملون بالقطاع، وذلك بعد أن عاد الإنتاج المصري مرة أخرى ليصبح الأفضل في أوروبا، وهو ما اتضح من خلال ارتفاع الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة.

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