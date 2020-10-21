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أخبار البلد

الرئيس السيسي يصل نيقوسيا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:39 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة "نيقوسيا" في مستهل زيارته الرسمية لقبرص للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  قد قال إن القمة الثلاثية تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية. 

ومن المقرر كذلك لقاء الرئيس مع الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

كما سيعقد  الرئيس لقاءً مع السيد "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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