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مرأة

كريم ومعطر لتنعيم الشعر فى دقائق

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
كريم ومعطر لتنعيم
كريم ومعطر لتنعيم الشعر فى دقائق
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أسماء عبد الحفيظ

تحلم كل فتاة بشعر كالحرير يزين وجهها ويبرز جمالها فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل حمام كريم بالمنزل، بدون مواد كيماوية لشعر أكثر صحة وجمال ولتحصلي على شعر كالحرير بطبيعته دون فرد.


تقدم الإعلامية غادة التلي طريقة عمل حمام كريم بالمنزل.


* 1 كوب زبادي
* ربع كوب زيت حبة البركة
* 4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
* 1 ملعقة كبيرة عسل
* 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

* تخلط جميع المكونات من زبادي وزيت حبة البركة وزيت زيتون والعسل وعصير الليمون جيدا حتى الحصول على خليط كريمي
* يحفظ في برطمان للاستخدام مرة في الأسبوع، على الشعر المبلول ويغطى بفوطة ساخنة تغير كل عشر دقائق لمدة نصف ساعة
* ويغسل بالطريقة المعتادة.

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