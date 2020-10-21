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رياضة

تحية لـ الزمالك.. ميدو: الجانب الإنساني أهم من أي بطولة.. ويجب تأجيل مباراة الأهلي والوداد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:18 م
ميدو
ميدو
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منار نور _ إسراء أشرف
علق أحمد حسام "ميدو" على أنباء تأجيل مباراة إياب نصف نهائي إفريقيا، بين الزمالك ولرجاء المغربي، والتي كاان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل. 

وكانت أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.

ووافق مرتضى منصور على تأكيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": تحية للزمالك على عدم ممانعته على تأجيل اللقاء.. الناحية الانسانية اهم من اي بطولة وهي دي اخلاقنا ولازم نفخر بيها".

وتابع: "ولو كانت الاصابات عندنا احنا كنا هنتمنى ان المنافس يكون عنده نفس اخلاقنا..نعمل اللي احنا شايفينه صح وعدل وفي النهاية النتيجه بتاعة ربنا..وانا متاكد لو عملنا كده هنكسب".

وأضاف: "لازم الاتحاد الافريقي يأجل ماتش الاهلي والوداد علشان يبقى في فرص متكافئة في النهائي فيما يخص اعطاء عدد ايام متساوية للاستشفاء لطرفين النهائي..لو القرار كده يبقى ١٠٠ ١٠٠ لو الاتحاد الافريقي اصر على لعب مباراة الاهلي والوداد في ميعاده يبقى الزمالك لازم يقول لأ!!".

وأتم: لازم الزمالك يوافق على التأجيل لأن دي اخلاقنا وعلاقتنا باخواتنا المغاربه اهم من اي شيء ولكن يجب ان يشترط تأجيل مباراة الاهلي والوداد لتطبيق العدالة على جميع الفرق".

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