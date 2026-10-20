حي العجوزة يوزع 30 صندوقا للقمامة لتحسين المظهر الحضاري والحفاظ على النظافة

وزع حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، 30 صندوقا للقمامة بالمناطق والمنشآت الحيوية بنطاق الحي، وذلك كمرحلة أولى من خطة تستهدف تعزيز منظومة النظافة والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

وتهدف المبادرة إلى توفير أماكن مناسبة لإلقاء المخلفات، والحد من إلقائها عشوائيًا بالشوارع والميادين، بما يسهم في تحسين الرؤية البصرية، والحفاظ على المظهر الحضاري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويواصل حي العجوزة جهوده في متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على نظافة الحي والمظهر الجمالي للمنطقة.