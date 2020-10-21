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ديني

حكم التيمم لمن أجرى عملية جراحية.. اعرف الرأي الشرعي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:54 م
التيمم
التيمم
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عبد الرحمن محمد
أجريت عملية فى الركبة ولا أستطيع أن أغتسل من الحيض فماذا أفعل ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي والدعوة والإغاثة.

وأجاب " المصلح" قائلًا: أن من أجرى عملية ولا يستطيع غسل عضو معين فى جسده فلا حرج فى ذلك لقوله تعالى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ}.

وأشار الى أنه إن قال الإطباء بأنه لا يجوز أن يمس العضو المصاب الماء فإن إستطاع ان يحفظ هذه المنطقة التى لا يمسها الماء فيجب عليه وليس عليه مشقة، وأما إذا كان عليه مشقة فليتقى الله إذا ما إستطاع ويغسله من ضمن جسده وما لم يستطع أن يغسله فيتيمم من أجله فيكفى المريض أن يتيمم، ولكن إن كان فى مقدره أن يغطى منطقة الجرح بشئ من الأدوات ويغسل باقية جسده فيجب عليه وهذا المنطقة التى لم يصيبها الماء بعد أن ينتهى من الإستحمام كاملًا يتيمم لما بقى فى جسده ممن لم يصيبه الماء.

هل يجوز للمرأة التطهر من الحيض بالتيمم ؟

أرسلت سيدة سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء عبر صفحته الرسمية تقول فيها: " أجريت عملية جراحية في الثدي ويوجد جرح عميق لا يمكن اقتراب الماء منه فكيف أتطهر من الحيض؟".

رد جمعة: عليك برأي المذهب المالكي هو التيمم في هذه الحالة، حيث كان المالكية يأتون بحجر ويتيممون به ، فتضربي ضربة بيديكي على الحجر وتمسحي وجهك وضربة أخرى وتمسحي يديكي .

وتابع: تتحقق المرأة من طهرها ونقائها من الحيض بانقضاء خمسة عشر يومًا أو بانقطاع أثر الدم تمامًا؛ أيهما أقرب.

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