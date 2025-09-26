قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
أخبار البلد

سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية

وفد وزارة الطيران في مونتريال
وفد وزارة الطيران في مونتريال
نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين سلطة الطيران المدني المصري والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA – الإياتا)، والتى تعكس أولويات التزام الدولة المصرية الراسخ بتعزيز منظومة السلامة الجوية وتطوير قدرات قطاع الطيران المدني بما يتواكب مع أحدث الممارسات والمعايير العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

وقّع المذكرة عن الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، فيما وقّعها عن جانب الاتحاد الدولي للنقل الجوي السيد نيك كارين نائب أول للرئيس للعمليات والسلامة والأمن والمدير العام بالاتحاد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار شامل للتعاون المشترك في مجالات الطيران المدني، ولا سيما برامج وأنشطة الرقابة على السلامة الجوية التي يطورها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال السلامة، وتطوير القدرات الوطنية بما يضمن مواكبة التطور المتسارع في معايير الطيران العالمية.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة السلامة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الطيران المدني المصري وزيادة قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الحفني إلى أن هذه المذكره تأتي متسقة مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع وتبني أحدث النظم التشغيلية والتقنيات الحديثة في مجالات السلامة والجودة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمحور استراتيجي لحركة النقل الجوي العالمية.

وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة السلامة الجوية وتحديث بنيتها الأساسية بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في صناعة الطيران عالميًا، مؤكدًا أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أعلى معدلات الأمان والكفاءة التشغيلية. 

وزير الطيرا سامح الحفني الاتحاد الدولي للنقل الجوي سلطة الطيران

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الطماطم

انقطاع مياه

سدالنهضة

شهادات بعائد 100٪

مدحت عبد الهادي

مدحت عبد الهادي: القمة بلا حسابات.. وتعادل الجونة يحفز لاعبي الزمالك

منتخب الشباب

منتخب مصر للشباب يستهل مشواره في مونديال تشيلي 2025 بمواجهة اليابان

الزمالك

تامر عبد الحميد: الزمالك قادر على هزيمة الأهلي.. وغياب إمام عاشور نقطة ضعف

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

