سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين سلطة الطيران المدني المصري والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA – الإياتا)، والتى تعكس أولويات التزام الدولة المصرية الراسخ بتعزيز منظومة السلامة الجوية وتطوير قدرات قطاع الطيران المدني بما يتواكب مع أحدث الممارسات والمعايير العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

وقّع المذكرة عن الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، فيما وقّعها عن جانب الاتحاد الدولي للنقل الجوي السيد نيك كارين نائب أول للرئيس للعمليات والسلامة والأمن والمدير العام بالاتحاد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار شامل للتعاون المشترك في مجالات الطيران المدني، ولا سيما برامج وأنشطة الرقابة على السلامة الجوية التي يطورها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال السلامة، وتطوير القدرات الوطنية بما يضمن مواكبة التطور المتسارع في معايير الطيران العالمية.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة السلامة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الطيران المدني المصري وزيادة قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الحفني إلى أن هذه المذكره تأتي متسقة مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع وتبني أحدث النظم التشغيلية والتقنيات الحديثة في مجالات السلامة والجودة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمحور استراتيجي لحركة النقل الجوي العالمية.

وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة السلامة الجوية وتحديث بنيتها الأساسية بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في صناعة الطيران عالميًا، مؤكدًا أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أعلى معدلات الأمان والكفاءة التشغيلية.