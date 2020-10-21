ضبط 969 عبوة دواء بيطري مغشوشة في أولاد صقر والإبراهيمية وبلبيس

واكد محافظ الشرقية أن مديرية الطب البيطري شنت حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





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وأوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بالاشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وشرطة المسطحات المائية، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية علي عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركز أولاد صقر والإبراهيمية وبلبيس لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.





وأسفرت الحملة المشتركة عن تحرير 5 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط 969 عبوة لـ42 صنف دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر- محظور استخدامها بيطريا) ، وتحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ علي الأدوية المخالفة علي ذمة القضايا.





وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.