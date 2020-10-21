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برلمان

مدبولي يصل إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس الشيوخ

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:13 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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فريدة محمد
وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الى مجلس النواب لتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ. 


واستقبل رئيس مجلس الوزراء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ واللواء محمد رستم رئيس قطاع مكتب رئيس المجلس، وجميع قيادات مجلس الشيوخ.


وعبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته بأن يكون أول المهنئين له الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ ،المستشار عمر مروان وزير العدل لتقديمه التهنئة بمناسبة رئاسته لمجلس الشيوخ.

قدم المستشار عمر مروان وزير العدل  التهنئة للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وذلك في مكتبه بمقر مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود اسماعيل امين عام مجلس الشيوخ.

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