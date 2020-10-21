في السعودية.. العالم يستشرف المستقبل من أرض المملكة

تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، في الثامن من شهر نوفمبر القادم المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع افتراضيًا، وذلك على منصة المؤسسة.





يشارك في المؤتمر 17 متحدثًا من أبرز الشخصيات العالمية في هذا المجال يستشرفون مستقبل العالم وكيف سيكون في مختلف المجالات.





يضم المؤتمر الذي يمتد على مدى يومين، 4 جلسات حوارية؛ بمعدل جلستين يوميًا، تحمل الجلسة الافتتاحية الرئيسية عنوان "تخيل المستقبل .. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة"، بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، و الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، وبحضور ومشاركة المدير التنفيذي لليونيسيف هنريتا فور.





كما يشهد المؤتمر مشاركة 3 متحدثين رئيسيين، هم: ميتشو كاكاو عالم الفيزياء ومستشرف لمستقبل العلوم، ومقدم البرامج العلمية التلفزيونية نيل ديجراس تايسون، الذي انصبت أعماله البحثية في مجالات علم الكون الفيزيائي وتطور النجوم وحوصلة المجرات وعلم الفلك المجري، وجيرد ليونهارد عالم المستقبليات والمؤلف المتخصص في النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا.





ويختتم اليوم الأول من المؤتمر فعالياته بجلسة حوارية ثانية تحمل عنوان "العالم الرقمي .. كيف سيغير هوية المستقبل"، يشارك فيها رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، وأنتوني سالتيكو نائب رئيس التعليم العالمي في شركة مايكروسوفت، إلى جانب هونج إنج كوه كبير علماء الصناعات الحكومية العالمية في شركة هواوي.





يفتتح المؤتمر جلسات يومه الثاني بجلسة تحت عنوان "مستقبل الابتكار وريادة الأعمال"، ويشارك فيها المؤسس المشارك لتطبيق سكايب ورئيس مجلس إدارة icloud سابقًا جوناس كيلبيرج، بحضور مؤسس نظام سيري على هواتف أبل، وكبير مهندسي أبل العاملين على أيفون سابقًا أدم تشير، إلى جانب نائب رئيس المجلس الاستشاري للمشاريع الإبداعية في كاليفورنيا، والمؤسس المشارك في Tract Learning المختص في تعليم الأطفال من عمر 8 سنوات إسثير وجسكي، بحضور كبير العلماء السابق في أمازون وعضو المجلس الرقمي الألماني اندريس ويجند.









فيما تنطلق جلسة الحوار الثانية لليوم الأخير للمؤتمر بعنوان "الرؤى العالمية.. كيف تشكل مستقبل البشرية"، بمشاركة المدير السابق للرابطة الوطنية للأطفال الموهوبين في الولايات المتحدة سالي كريسل، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي للقدرة العالية ليان هوجفين، بحضور مدير المركز الوطني الماليزي لتعليم الموهوبين نورية محمد شيخ، ومشاركة مدير دائرة التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمسؤول عن اختبارات بيسا المعيار الدولي لقياس جودة الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة أندريس شلايشر.