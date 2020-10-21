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أمطار بالقاهرة غدًا.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:04 م
أمطار
أمطار
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البهي عمرو
قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

وأضافت في مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن البلاد شهدت أمطارا أمس على بعض المناطق مثل الإسكندرية.

وأشارت إلى أن البلاد شهدت اليوم أمطارا على السواحل الشمالية، مثل كفر الشيخ ومطروح ودمياط.

ولفتت إلى أن غدًا سيكون هناك أمطار متوسطة على بعض المناطق مثل المنوفية و البحيرة و الاسكندرية و دمياط، و القاهرة ستشهد أمطارا، من خفيفة لـ متوسطة.

وأوضحت أن البلاد يومي السبت و الأحد، ستشهد أمطارا شديدة، و القاهرة سيكون بها أمطار غزيرة، ولذلك على الجميع توخي الحذر.


أصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حزمة من التكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج، والتوجيه برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات سواء المتوقع سقوط أمطار بها أو غير متوقع سقوط أمطار بها، والتعاون مع الشركات التى بها أمطار فى حالة الحاجة إلى ذلك.


كما وجه بتطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية الحالية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم التوجيه أيضًا بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة، ومراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع أى مواقف طارئة.

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