أمطار بالقاهرة غدًا.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين.. فيديو

قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية





وأضافت في مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن البلاد شهدت أمطارا أمس على بعض المناطق مثل الإسكندرية.





وأشارت إلى أن البلاد شهدت اليوم أمطارا على السواحل الشمالية، مثل كفر الشيخ ومطروح ودمياط.





ولفتت إلى أن غدًا سيكون هناك أمطار متوسطة على بعض المناطق مثل المنوفية و البحيرة و الاسكندرية و دمياط، و القاهرة ستشهد أمطارا، من خفيفة لـ متوسطة.





وأوضحت أن البلاد يومي السبت و الأحد، ستشهد أمطارا شديدة، و القاهرة سيكون بها أمطار غزيرة، ولذلك على الجميع توخي الحذر.







