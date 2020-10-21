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توك شو

وزير التعليم عن زيادة حوافز المعلمين: دي مجرد البداية.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:14 م
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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إسراء صبري
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه أكد اليوم خلال المؤتمر على أن كل ما يتم تقديمه للمعلم لا يكفيه حقه، معقبا: المعلم الذي يقدم رسالته على أكمل وجهة ويأثر في الأجيال دوره لا يمكن تقديره بفلوس أو مرتب.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس طلب وضع تصوير للمعلمين منذ شهر، واليوم وضعنا التصور أمام الرئيس، معقبا: أنا بس نفسي المعلم يعرف أننا كل مليم قدرنا نجيبه جبناه.. ودي مجرد البداية".

وتابع: "المشروع دا أو التصور تكلف 6.5 مليار..ودي بداية لأشياء جاية كتير"، معقبا: دي بداية مبشرة وتنم عن خطة الدولة لتطوير ودعم المعلم، وسيتم تطبيق هذا القانون أو التصور بداية من يناير القادم.

وأوضح هناك مبالغ بيتم صرفها حاليا على القنوات التعليمية، وأيضا الكتب التفاعلية، معقبا: الدولة بتتقدم بالرغم من الوضع الحالي وكورونا.

وشددا على أنه لا خلاف على قيمة المعلم المصري، متابعا: إحنا معاكوا ومفيش فرصة هتيجي إلا لما نساعدكوا بيها".

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