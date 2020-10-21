وزير التربية والتعليم: المعلم عصب العملية التعليمية وأكاديمية لتدريب المعلمين.. فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن المعلمين عانوا كثيراً وكنت مؤمنًا بذلك مؤكدًا أن اقتصاد الدولة تحمل أعباء ومتطلبات كثيرة من بناء المدن الجديدة وبناء المدارس ووجود جائحة كورونا.
وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية الموجودة في العالم إلا أن مصر وضعت 6 مليارات جنيه من أجل دعم المعلم.
وتابع وزير التربية والتعليم أن هناك 70% من مجموعات التقوية سيتم تخصيصها للمعلم نفسه مؤكدا أن الدولة ترى أن المعلم هو عصب العملية التعليمة وستكون هناك أكاديمية لتدريب المعلمين وهذا العام هو العام الذي سيكون فيه تقدير المعلم.
وأشار "شوقي" إلى أن المعلمين درجات بدءًا من أول المعلم المساعد حتى كبير المعلمين، مؤكدا أنه سيكون هناك زيادات تتراوح بين 320 و475 جنيها على خلاف العمل الاداري الذي سيحصل على 250 جنيها زيادة.