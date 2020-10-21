ارتفاع أعداد مصابي كورونا.. الصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن جميع دول العالم تشهد فى الفترة الأخيرة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أنه خلال الفترة الأخيرة يوجد بمصر حالة من التراخى بين المواطنين بخصوص الالتزام بالتدابير الاحترازية.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا بسيطا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولذلك الوزارة قامت بإصدار بيان مهم الليلة.





ولفت ، إلى أن وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد وجهت بانعقاد غرفة العمليات المركزية بشكل متواصل للتعامل مع أى مستجدات.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن، وزيرة الصحة تابعت جاهزية المستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن، الجميع عليه أن يتوخى الحذر فى الفترة المقبلة و على الجميع ارتداء الكمامات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكد أن الوزارة تناشد المواطنين مجددًا بالالتزام، بعدم التواجد فى التجمعات.



