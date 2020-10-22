AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بصورة رومانسية.. خالد سليم يطل برفقة زوجته.. شاهد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
شاركت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها برفقته.

تألقت زوجة خالد سليم فى الصورة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جاكيت باللون البيج. 

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

ويستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" خلال الفترة القليلة المقبلة، فور الانتهاء من تسجيلها في الاستوديو برفقة فريق العمل.

أغنية "دمر حياتى" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

بصورة رومانسية.. خالد سليم يطل برفقة زوجته.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بكاش مايوه شفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

زوجة تامر حسني بإطلالة جريئة

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور

خالد سليم يستعرض عضلاته من داخل الجيم...شاهد

فستان قشر سمك.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

ترشيحاتنا

خناقة فى الاتحاد الافريقى| ميدو: حالة واحدة لتأجيل مواجهة الأهلي والوداد

مش هينفع أتكلم.. محافظ الدقهلية يتلقى تهديدا عبر الواتس أب.. فيديو

الصحة: لم تظهر حالات مصابة بـ كورونا بالمدارس.. فيديو

أسعار حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية

طارق شوقي يوضح خطة زيادة رواتب المعلمين| واستعدادات"التعليم" لمواجهة الموجة 2 من كورونا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يبكي على الهواء.. والصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة رومانسية.. خالد سليم يطل برفقة زوجته.. شاهد

بملابس على الموضة.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

3 طرق حديثة للتعامل مع مرض السكري عند الأطفال