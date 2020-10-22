بصورة رومانسية.. خالد سليم يطل برفقة زوجته.. شاهد

شاركت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إ نستجرام ، بصورة جديدة لها برفقته. الاجتماعىنستجرام





تألقت زوجة خالد سليم فى الصورة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جاكيت باللون البيج.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.





وتركت شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.





ويستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" خلال الفترة القليلة المقبلة، فور الانتهاء من تسجيلها في الاستوديو برفقة فريق العمل.

أغنية "دمر حياتى" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".



