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توك شو

مها أبو عوف تنفي صراعها على ميراث عمر خورشيد: لا أعلم عنه شيئا ..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
مها ابو عوف
مها ابو عوف
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إبراهيم القادري
نفت الفنانة مها أبو عوف، إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاني من "دور برد" طبيعي، وأنها لم تغادر المنزل منذ 6 أشهر.

وأضافت "أبو عوف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنها لم تفكر في ميراث زوجها الراحل عمر خورشيد، ولا تعلم ماذا كتب في ميراثه.

وتابعت أبو عوف "وجدت نفسي بحكم محكمة فجأة وبدون علمي أنني حارسة علي تركة عمر خورشيد لحين صدور إعلان وراثة"، لافتة إلى أن والدها هو من كان يتولى هذا الأمر قبل وفاته.

وأوضحت أن عمر خورشيد كان سيقوم بتطليق زوجته دينا، ولكن وافته المنية، موضحة أنها تؤمن بأن حقها سيعود لها ولو بعد حين.

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