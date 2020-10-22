مها أبو عوف تنفي صراعها على ميراث عمر خورشيد: لا أعلم عنه شيئا ..فيديو

كورونا، مؤكدة أنها تعاني من "دور برد" طبيعي، وأنها لم تغادر المنزل منذ 6 أشهر . نفت الفنانة مها أبو عوف ، إصابتها بفيروس





وأضافت " أبو عوف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنها لم تفكر في ميراث زوجها الراحل عمر خورشيد، ولا تعلم ماذا كتب في ميراثه.





"وجدت نفسي بحكم محكمة فجأة وبدون علمي أنني حارسة علي تركة عمر خورشيد لحين صدور إعلان وراثة"، لافتة إلى أن والدها هو من كان يتولى هذا الأمر قبل وفاته . وتابعت أبو عوف فجأةإعلانيتولىالأمروفاته





وأوضحت أن عمر خورشيد كان سيقوم بتطليق زوجته دينا، ولكن وافته المنية، موضحة أنها تؤمن بأن حقها سيعود لها ولو بعد حين.



