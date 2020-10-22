AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا: إيران وروسيا تتدخلان في الانتخابات الرئاسية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
Advertisements
قال مدير وزارة الأمن الوطني الأمريكية، جون راتكليف، اليوم الخميس، إن إيران وروسيا تسعيان للتدخل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل. 

وأضاف في تصريحات صحفية، "نحن على علم بحصول روسيا على بيانات ناخبين، والمخابرات الأمريكية رصدت التهديد الإلكتروني الإيراني للتشويش على الانتخابات الرئاسية وسارعت بالرد عليه".

وتابع "إيران أرسلت رسائل إلكترونية لترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بالرئيس ترامب".

وأول أمس الثلاثاء، قالت شركة مايكروسوفت إنها عطلت أكثر من 90% من الأجهزة التي تستخدمها عصابة إجرامية إلكترونية من الناطقين بالروسية للسيطرة على شبكة ضخمة من أجهزة الكمبيوتر قادرة على تعطيل الانتخابات الأمريكية.

وأضافت الشركة أنه بدعم من سلسلة أوامر قضائية أمريكية وعلاقاتها مع شركات تكنولوجيا في دول أخرى، فإن حملتها المستمرة منذ أسبوع ضد العصابة التي تدير شبكة (تريك بوت) تحبط مصدرًا محتملًا لتعطيل الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايدن: ترامب أوقف إحاطات الكونجرس لإخفاء مساعدة بوتين بالانتخابات الرئاسية

مسئولة أمريكية كبيرة تتهم المخابرات بالخيانة.. وترك الساحة للقوى الأجنبية

كلاكيت تاني مرة.. أنشطة مشبوهة تؤكد تورط روسيا في الانتخابات الأمريكية

وزير أمريكي: 3 دول تشكل تهديدا كبيرا على انتخابات الرئاسة بين ترامب وبايدن

السلطات الأمريكية تطلق تحقيقا في تسمم 3 رجال شرطة

ترامب يتجاهل كورونا ويعود إلى ملفي التدخل الروسي وبريد كلينتون

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: ليس كل ما يعرف يقال والزمالك قادر على هزيمة الرجاء بكامل عدده

بعد تطاول أردوغان| تامر أمين يكشف عن حملة مقاطعة السلع التركية في الخليج..فيديو

باستخدام مادة زيتية.. تشويه قطع أثرية مصرية بـ ألمانيا

محافظ الدقهلية يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن خبرًا سارًا لـ مديرة مدرسة.. فيديو

بعد استخدامها للإساءة للرسول.. ماكرون: لن نتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية

مش هينفع أتكلم.. محافظ الدقهلية يتلقى تهديدا عبر الواتس أب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة رومانسية.. خالد سليم يطل برفقة زوجته.. شاهد

بملابس على الموضة.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

3 طرق حديثة للتعامل مع مرض السكري عند الأطفال