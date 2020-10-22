علاء نبيل: طاهر محمد طاهر قادر على حجز مقعد أساسي في تشكيل الأهلي

أكد علاء نبيل نجم نادي المقاولون العرب السابق أنه كان على علم بمفاوضات النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر خلال فترة توليه القيادة الفنية لذئاب الجبل .





وقال علاء نبيل، خلال لقائه التلفزيوني بفضائية "أون تايم سبورتس"، "طاهر محمد طاهر بعد إحرازه هدفا عالميا في شباك الاتحاد السكندري، تحدث معي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب".





وأكد علاء نبيل أن انضمام طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي مكسب كبير للقلعة الحمراء؛ نظرا للإمكانيات الفنية التي يمتلكها.





وتابع "طاهر محمد طاهر قادر على حجز مقعد أساسي في تشكيل الأهلي الموسم المقبل".





وكان النادي الأهلي أعلن رسميًا، ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، لمدة خمسة مواسم مقبلة، ليصبح أول صفقات النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.





وحصل الأهلي على توقيع طاهر محمد طاهر، اليوم الخميس، بعد إنهاء كافة الإجراءات مع المقاولون العرب، حيث أوضح أمير توفيق أن اللاعب سعيد بارتداء القميص الأحمر.



