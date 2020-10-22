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رياضة

علاء نبيل: طاهر محمد طاهر قادر على حجز مقعد أساسي في تشكيل الأهلي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:56 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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حسام الحارتي

أكد علاء نبيل نجم نادي المقاولون العرب السابق أنه كان على علم بمفاوضات النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر خلال فترة توليه القيادة الفنية لذئاب الجبل .


وقال علاء نبيل، خلال لقائه التلفزيوني بفضائية "أون تايم سبورتس"، "طاهر محمد طاهر بعد إحرازه هدفا عالميا في شباك الاتحاد السكندري، تحدث معي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب".


وأكد علاء نبيل أن انضمام طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي مكسب كبير للقلعة الحمراء؛ نظرا للإمكانيات الفنية التي يمتلكها.


وتابع "طاهر محمد طاهر قادر على حجز  مقعد أساسي في تشكيل الأهلي الموسم المقبل".


وكان النادي الأهلي أعلن رسميًا، ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، لمدة خمسة مواسم مقبلة، ليصبح أول صفقات النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

وحصل الأهلي على توقيع طاهر محمد طاهر، اليوم الخميس، بعد إنهاء كافة الإجراءات مع المقاولون العرب، حيث أوضح أمير توفيق أن اللاعب سعيد بارتداء القميص الأحمر. 

ومن المقرر أن ينتقل طاهر إلى صفوف الأهلي بداية الموسم الجديد، وذلك بعد إتمام تعاقده مع القلعة الحمراء. 

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