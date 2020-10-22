كورونا تحكم.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها

قرر مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الرجاء المغربي والزمالك والتي كان مقررًا إقامتها بالقاهرة مساء السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، إلى ٣١ أكتوبر.
كان ذلك بعد تأكد إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا خلال المسحة الأخيرة التي أجريت على اللاعبين، حيث تم وضع الفريق داخل حجر صحي لمدة أسبوع.
وعلم "صدى البلد"، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل لقاء لفريق المغربي أمام الزمالك بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي تؤكد إصابة اللاعبين.
كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خوض مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي، والمقرر لها غدًا، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يعلن "كاف" صباح اليوم، الخميس، قراره النهائي وإبلاغ الناديين بذلك، مع إقامة مباراة الأهلي والوداد في موعدها المقرر له غدًا، الجمعة، بالقاهرة.
وضغط المغربي فوزي لقجع، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، على مسئولي "كاف"؛ لتأجيل اللقاء إلى ٣٠ أكتوبر الجاري، على أن يقام النهائي في موعده المحدد بالسادس من نوفمبر المقبل.