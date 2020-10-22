كورونا تحكم.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها

مباراة الرجاء المغربي والزمالك والتي كان مقررًا إقامتها بالقاهرة مساء السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، إلى ٣١ أكتوبر.









كان ذلك بعد تأكد إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا خلال المسحة الأخيرة التي أجريت على اللاعبين، حيث تم وضع الفريق داخل حجر صحي لمدة أسبوع.





وعلم "صدى البلد"، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل لقاء لفريق المغربي أمام الزمالك بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي تؤكد إصابة اللاعبين.









كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خوض مباراة النادي الأهلي الوداد المغربي، والمقرر لها غدًا، الجمعة، في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.





ومن المنتظر أن يعلن "كاف" صباح اليوم، الخميس، قراره النهائي وإبلاغ الناديين بذلك، مع إقامة مباراة الأهلي والوداد في موعدها المقرر له غدًا، الجمعة، بالقاهرة.





وضغط المغربي فوزي لقجع، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، على مسئولي "كاف"؛ لتأجيل اللقاء إلى ٣٠ أكتوبر الجاري، على أن يقام النهائي في موعده المحدد بالسادس من نوفمبر المقبل.