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أخبار العالم

رغم تحذيرات الغرب.. تركيا تمدد التنقيب في مياه شرق المتوسط

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت تركيا أمس، الأربعاء، تمديد مهمة لاستكشاف الغاز في شرق المتوسط أثارت توترًا مع اليونان، متجاهلة تحذيرات الدول الغربية.

وقالت البحرية التركية في إشعار بحري إن السفينتين الأخريين، أتامان وجنكيز هان، ستواصلان العمل إلى جانب أوروتش رئيس في منطقة جنوب شرقي جزيرة رودس اليونانية حتى 27 أكتوبر. 

وكان من المقرر من قبل أن تعمل السفن الثلاث حتى 22 من ذلك الشهر.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا يريد إقصاء تركيا، مشيرا إلى أن سلوكها يؤدي إلى ذلك لأنها فضلت سفن التنقيب عن المباحثات.

وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك في نيقوسيا، برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اليوناني نيكوس أنستاسيادس، الأربعاء الماضي "أنقرة فضلت الاعتداءات على إعادة المباحثات الاستكشافية وفضلت إرسال سفن التنقيب لشرق المتوسط".

وتابع: "ناقشت مع الرئيسين المصري والقبرصي المذكرة البحرية التركية مع ليبيا وكيف أنها تعتمد حدودا بحرية غير موجودة".

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