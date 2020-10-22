أفضل هواتف الفئة المتوسطة لهذا الشهر.. تبدأ من 3800 جنيه

يبحث دوما عشاق الهواتف الذكية حول العال عن الصفقة الرابحة التى تقدم السعر مقابل القيمة، وبالتالى الحصول على هاتف ذكي مميز بمواصفات متعددة و سعر معقول، وهنا يبرز دور هواتف الفئة المتوسطة الأكثر انتشارًا فى سوق الهواتف الذكية حول العالم، إلا أنه رغم كثرة الخيارات فى هه الفئة، ولكن قرار الإختيار فى غاية الصعوبة.





1-Xiaomi Mi Note 10





بشاشة كبيرة قياس 6.47 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض Full HD+، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة، ومعالج Snapdragon 730G من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 265 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





ويحتوي Mi Note 10 Pro على كاميرا خلفية خماسية بدقة 108 و12 و5 و20 و2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، و بطارية عملاقة بسعة 5260 مللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة بقوة 30 واط، ويأتي بسعر 460 دولار، بما يعادل حوالي 7200 جنيه مصري.





2-iPhone SE 2020





يأتي iPhone SE بشاشة LCD مقاس 4.7 بوصة تقليدية بالتصميم القديم لـ آيفون، مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابكسل.





ومعالج A13، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 64 و128 و256 جيجابايت، بالإضافة لبطا رية سعة 1821 مللي أمبير، تدعم شحن سريع بقوة 18 وات، ويبلغ سعره 409 دولارًا بما يعادل حوالي 6500 جنيه مصري.





3- Google Pixel 4a

جاء بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED ، وبجودة +FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، مع معالج من نوع Snapdragon 730، و مساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 و 6 جيجابايت.

بالإضافة لكاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية أساسية مزدوجة بدقة 16، و12.2 ميجابكسل، مع بطارية سعة 4000 مللى أمبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، بسعر 349 دولارًا أى مايعادل حوالى 5565 جنيه مصرى.

4- OnePlus Nord

يمتلك بشاشة بقياس 6.44 بوصة من نوع OLED، ومعالج من نوع Snapdragon 765G، بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويحتوي على 4 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 و8 و2 و5 ميجابكسل، بالإضافة لبطا رية سعة 4115 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بـ 30 واط، ويأتي الهاتف بسعرر 370 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 5000 جنيه مصرى.



5-Samsung Galaxy A51

يحتوى Galaxy A51 على شاشة قياس 6.5 من نوع amoled، مع معالج من نوع Exynos 9611 ثمانى النواة، و ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت.

ولعشاق التصوير يأتى Galaxy A51 بكاميرا رباعية بدقة 48 و 12 و 12 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لبطارية سعة 4000 ميللى أمبير، ويأتي الهااتف بسعر 298 دولارًا، أي بما يعادل حوالي 4700 جنيه مصري.





6-Samsung Galaxy M31





ستجده بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED، مع معالج من نوع Exynos 9611 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها ٦ جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية سعة ٦٤ و١٢٨ جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى ٥١٢ جيجابايت.





مع كاميرا أساسية رباعية بدقة ٦٤ و٨ و ٥ و ٥ ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة ٣٢ ميجابكسل، و بط ارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، بسعر 245 دولارًا، بما يعادل 3800 جنيه مصري تقريبًا.



