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طريقة عمل كنافة بورما بالفستق

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:05 ص
طريقة عمل كنافة بورما
طريقة عمل كنافة بورما بالفستق
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أسماء عبد الحفيظ

تود ربة المنزل أعداد كنافة بورما بالمنزل، ولكنها تتخوف من إتقان صنعها لذلك، تقدم لك سيدتي طريقة سهلة للغاية لعمل كنافة بورما بالمنزل مثل محلات الحلويات لا تستطيعي التفرقة بينها وبين الجاهز.

كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل كنافة بورما.

عجينة كنافة مبروشة ملفوفة - بورما بالفستق

العدد 10 أشخاص

تجهيز. الوقت: 90 دقيقة

مكونات:

1 كيلو عجينة كنافة مسبقة الصنع

300 جرام سمن للقلي

200 جرام شراب

400 جرام فستق أو أي نوع من المكسرات

تجهيز:

1- نفرم العجينة على طاولة كبيرة بخط مستقيم ثم نضيف الجوز في المنتصف.

2-لف الكنافة فوق المكسرات من البداية حتى النهاية مع مراعاة تغطية جميع المكسرات.

3-ضعيها في صينية واتركيها حتى تجف.

4-في هذه الأثناء ، سخني السمن في مقلاة عميقة ثم اقليه حتى يتحول إلى ذهب وصفيها من السمن.

5- وزعي الشربات بعد تسخينه فوق البرما واتركيه لمدة ساعة ثم صفيه من الشربات وقطعيه إلى دوائر وحضريه مع الشاي.

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