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منوعات

كان أصحابها يضحكون.. هجوم وحشي على كلبين يتسبب في أضرار كبيرة.. صور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:04 ص
هجوم وحشي على كلبين
هجوم وحشي على كلبين يتسبب في أضرار كبيرة
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يارا زكريا
تعرض كلب صيني صغير لهجوم وحشي من قبل مجموعة من كلاب الصيد في وسط ضحك من أصحابها وعدم إتخاذهم أي رد فعل بإيقافهم أو نحو ذلك. 

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية عانى ميلو -الكلب الصيني- من ثقب في الرئتين، وأصبح في حالة حرجة بعد هجوم مجموعة من كلاب الصيد عليه في مدينة جريتفيلد بالولايات المتحدة. 

كانت تينا أجيوس، 61 عامًا، تمشي كلابها الأربعة عندما تجازوت الممرات مع ثلاثة رجال وستة كلاب، وعندما اقتربت منهم سألتهم إذا كانت كل كلابهم، كبيرة بجحر الثور، فضحكوا وقالوا: " نعم".


وأطلق أحدهم سراح كلابه الذي شن هجومًا وحشيًا على ميلو، حيث مزق فكه، واخترق رئتيه وصدره، وتوقف فقط عندما اعتقد أنه مات، وبعد مهاجمته، وجه الكلب انتباهه إلى  كلب آخر صغير، لكن "لحسن الحظ" أصيب بكدمات مع اهتزازه بعد أن التقطه الكلب المهاجم.

تؤكد مالكة الكلبين الصغيريين أن الخطأ في الهجوم يقع على أصحابها، كما تقر بوقوع مئات من الهجمات المماثلة على الأرانب والقطط، وأن شرطة الولايات يجب عليها فعل شيء تجاه هذه الهجمات المستمرة منذ شهرين. 

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