كان أصحابها يضحكون.. هجوم وحشي على كلبين يتسبب في أضرار كبيرة.. صور

تعرض كلب صيني صغير لهجوم وحشي من قبل مجموعة من كلاب الصيد في وسط ضحك من أصحابها وعدم إتخاذهم أي رد فعل بإيقافهم أو نحو ذلك.





ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية عانى ميلو -الكلب الصيني- من ثقب في الرئتين، وأصبح في حالة حرجة بعد هجوم مجموعة من كلاب الصيد عليه في مدينة جريتفيلد بالولايات المتحدة.





كانت تينا أجيوس، 61 عامًا، تمشي كلابها الأربعة عندما تجازوت الممرات مع ثلاثة رجال وستة كلاب، و عندما اقتربت منهم سألتهم إذا كانت كل كلابهم، كبيرة بجحر الثور، فضحكوا وقالوا: " نعم".









وأطلق أحدهم سراح كلابه الذي شن هجومًا وحشيًا على ميلو، حيث مزق فكه، واخترق رئتيه وصدره، وتوقف فقط عندما اعتقد أنه مات، و بعد مهاجمته، وجه الكلب انتباهه إلى كلب آخر صغير، لكن "لحسن الحظ" أصيب بكدمات مع اهتزازه بعد أن التقطه الكلب المهاجم.



