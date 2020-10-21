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منوعات

حادث مروع على طريق سريع .. بريطاني يقتل صديقته الفرنسية ثم ينتحر.. تفاصيل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بريطاني يقتل صديقته
بريطاني يقتل صديقته الفرنسية ثم ينتحر
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يارا زكريا
قام مدرس موسيقى بريطاني بضرب صديقته الفرنسية حتى الموت قبل أن ينتحر في حادث  مروع على طريق سريع من خلال قيادته للسيارة بسرعة مبالغ فيها على اتجاه معاكس، ثم اصطدامه بمركبة عالية السرعة في إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية أظهر تشريح جثة دلفين الفرنسية المولد أنها توفيت بالفعل بعد ساعات من تعرضها لكسر في الجمجمة وقبل وقوع حادث السيارة الأليم.


أخرج رجال الإطفاء جسد كاسبار، الطالب السابق بجامعة ليدز، 28 عامًا من المعدن الملتوي للسيارة، وجثة دلفين، 41 عاما، من عربة النقل.

وقال مصدر في نقابة الحرس المدني المحلية، إن الضباط شعروا "بالإحباط والغضب" عندما اكتشفوا أنه قتل صديقته بعد إطلاق سراحه رغم وجود شكوك أنه يعاني من اضربات نفسية دون إتخاذ أي إجراءات أمنية.

تم تصنيف دلفين الآن على أنها الشخص رقم 36 الذي يقتل في جريمة قتل عنف منزلي هذا العام في إسبانيا، ولا يزال سائق الشاحنة البالغ من العمر 43 عامًا في حالة خطيرة، لكن من المتوقع أن تتحسن في الأيام القادمة.


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