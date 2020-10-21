حادث مروع على طريق سريع .. بريطاني يقتل صديقته الفرنسية ثم ينتحر.. تفاصيل

بسرعة مبالغ فيها على اتجاه معاكس،

أظهر تشريح جثة دلفين الفرنسية المولد أنها توفيت بالفعل بعد ساعات من تعرضها لكسر في الجمجمة وقبل وقوع حادث السيارة الأليم . ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية





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أخرج رجال الإطفاء جسد كاسبار، الطالب السابق بجامعة ليدز، 28 عامًا من المعدن الملتوي للسيارة، وجثة دلفين ، 41 عاما، من عربة النقل.





وقال مصدر في نقابة الحرس المدني المحلية، إن الضباط شعروا "بالإحباط والغضب" عندما اكتشفوا أنه قتل صديقته بعد إطلاق سراحه رغم وجود شكوك أنه يعاني من اضربات نفسية دون إتخاذ أي إجراءات أمنية.





لا يزال سائق الشاحنة البالغ من العمر 43 عامًا في حالة خطيرة ، لكن من المتوقع أن تتحسن في الأيام القادمة. تم تصنيف دلفين الآن على أنها الشخص رقم 36 الذي يقتل في جريمة ق تل عنف منزلي هذا العام في إسبانيا، و







